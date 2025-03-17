¿ä¤·¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤ò¥Ð¥ó¥É¤ËÍ¶¤¦¤â¤¢¤Ã¤µ¤ê¼ºÇÔ¡ª ¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ä¡¿¥Ð¥ó¥É¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤µ¤ì¤¿ËÍ¤È¿ä¤·JK¤ÎÀÄ½Õ¥ê¥é¥¤¥È¨
¡Ø¥Ð¥ó¥É¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤µ¤ì¤¿ËÍ¤È¿ä¤·JK¤ÎÀÄ½Õ¥ê¥é¥¤¥È¡Ù¡ÊHC¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¡§Ì¡²è¡¢¿åËÎ¤ß¤¦¡§¸¶ºî¡¢³ëË·Àú¡§¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È/KADOKAWA¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û
¡Ø¥Ð¥ó¥É¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤µ¤ì¤¿ËÍ¤È¿ä¤·JK¤ÎÀÄ½Õ¥ê¥é¥¤¥È¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
·ëÀ®10Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¥¯¥ÓÀë¹ð!? ¼ÂÎÏÉÔÂ¤òÍýÍ³¤ËÃç´Ö¤«¤é¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¥É¥é¥àÃ´Åö¡¦¼ÇÁðÍ»¡Ê26ºÐ¡Ë¡£ÀäË¾¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤ëÃæ¡¢ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸µÆ±µéÀ¸¤Ç¿ä¤·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆàÎÉ¸¶»þ±«¤¬¼«»¦¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£Í£°ì¤Î¿´¤Îµò¤ê½ê¤Þ¤Ç¼º¤¤¡¢²¿¤â¤«¤â¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í»¡£¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤ë¤¬¡ÄÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¹â¹»»þÂå¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª ¿ÍÀ¸¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤ò·è°Õ¤·¤¿Í»¤Ï¡¢»þ±«¤È¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤â¤¦¤È»î¤ß¤ë¡½¡½¡£¿ä¤·JK¤È¤ä¤êÄ¾¤¹³Ø±àÀÄ½Õ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¥Ð¥ó¥É¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤µ¤ì¤¿ËÍ¤È¿ä¤·JK¤ÎÀÄ½Õ¥ê¥é¥¤¥È¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª Âè1´¬¤Ï3·î10Æü¤è¤ê¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
¡Ø¥Ð¥ó¥É¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤µ¤ì¤¿ËÍ¤È¿ä¤·JK¤ÎÀÄ½Õ¥ê¥é¥¤¥È¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
·ëÀ®10Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¥¯¥ÓÀë¹ð!? ¼ÂÎÏÉÔÂ¤òÍýÍ³¤ËÃç´Ö¤«¤é¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¥É¥é¥àÃ´Åö¡¦¼ÇÁðÍ»¡Ê26ºÐ¡Ë¡£ÀäË¾¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤ëÃæ¡¢ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸µÆ±µéÀ¸¤Ç¿ä¤·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆàÎÉ¸¶»þ±«¤¬¼«»¦¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£Í£°ì¤Î¿´¤Îµò¤ê½ê¤Þ¤Ç¼º¤¤¡¢²¿¤â¤«¤â¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í»¡£¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤ë¤¬¡ÄÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¹â¹»»þÂå¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª ¿ÍÀ¸¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤ò·è°Õ¤·¤¿Í»¤Ï¡¢»þ±«¤È¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤â¤¦¤È»î¤ß¤ë¡½¡½¡£¿ä¤·JK¤È¤ä¤êÄ¾¤¹³Ø±àÀÄ½Õ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¥Ð¥ó¥É¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤µ¤ì¤¿ËÍ¤È¿ä¤·JK¤ÎÀÄ½Õ¥ê¥é¥¤¥È¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª Âè1´¬¤Ï3·î10Æü¤è¤ê¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª