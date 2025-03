ジェジュンプロデュース＆本田仁美所属のSAY MY NAME、初のカムバック活動で見せた成長した姿

ガールズグループSAY MY NAMEがカムバック初週の活動を成功裏に終えた。

【写真】本田仁美、意外な“バキバキ腹筋”

SAY MY NAMEは2ndEP『My Name Is…』をリリース後、Mnet『M COUNTDOWN』からSBS『人気歌謡』まで音楽番組に出演を続けた。

一層伸びた実力はもちろん、ボーカルとラップが調和したパフォーマンスを披露した。タイトル曲『ShaLala』はときめきと純粋さをいっぱいに盛り込んだ楽曲だ。

(写真=KBS2、MBC、SBS、M2)SAY MY NAME

また、メンバーたちは音楽番組とYouTubeチャンネル「STUDIO CHOOM」やダンス練習動画など、多様なコンテンツを通じて『ShaLala』のパフォーマンスを披露した。

ファンの間で話題になった多彩なスタイルはもちろん、楽曲の魅力を倍増させる明るい振り付けと中毒性のあるメロディーが人々を虜にした。

特に『ShaLala』のミュージックビデオは青春ドラマのような感性を盛り込んだと好評だ。一層成長したSAY MY NAMEがこれから見せる姿に期待も高まっている。

なお、SAY MY NAMEは去る3月13日に2ndEP『My Name Is…』をリリースした。

◇SAY MY NAMEとは?

ジェジュンが設立した芸能事務所iNKODEエンターテインメントから誕生した7人組ガールズグループ。2024年10月16日、1st EPアルバム『SAY MY NAME』でデビューした。メンバーはAKB48、IZ*ONEで活動した本田仁美をはじめ、日本人のメイ、韓国人のソハ、ドフィ、ジュンヒ、スンジュ、タイ人のカニの7人で構成されている。リーダーは本田仁美。最年長は2001年生まれの本田仁美で、最年少は2010年生まれのスンジュ。