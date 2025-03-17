¡Ö²¿Çã¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤Î...¡×¸µTOKIO»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó¡¢¥¯¥ì¥«ÉÔÀµÍøÍÑÌ¤¿ë¤òÊó¹ð¡ÖÀäÌ¯¤Ê¶â³Û¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌ¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¢¡ÈÖ¹æ¤¬Î®½Ð?¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ë¶Ã¤¢¡
¡¡¸µTOKIO¤Î»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó(53)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÉÔÀµÍøÍÑ¤µ¤ì¤«¤±¤¿¤ÈÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÉÔÀµÍøÍÑ¤µ¤ì¤«¤±¤¿¤È¡¢¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤«¤éÏ¢Íí¤¬¡£Ì¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÖ¹æ¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤«¤éÎ®½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÆÈ¯¹Ô¸å¡¢Á´¤Æ¤ÎÅÐÏ¿Àè¤Î¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤»¤Í¤Ð¡£¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê²á¤®¤ë¡£³§ÍÍ¤â¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤ ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦ËÉ¤²¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤µ¡£¤½¤·¤Æ3,759±ß¡¢²¿Çã¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤Î¾Ð¡×¤È¡¢¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¡¢ºÆÈ¯¹Ô¤Ê¤É¤Î¼ê´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÌ¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀäÌ¯¤Ê¶â³Û¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾¯³Û¤ÇµÕ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¾¯³Û¤Ç¤âÉÔ¿³¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÏ¢Íí¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¤³¤ì¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£