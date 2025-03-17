²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¡¦¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó»àµî¡¢76ºÐ ¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ¡×¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òµÏ¿
¡¡¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ¡×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£76ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬»àµî Ì¾¶Ê¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼ê¡¦½÷Í¥
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤¤·¤À¤µ¤ó¤Ï3·î11Æü¸áÁ°4»þ48Ê¬¤Ë¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Äã²¼¾É¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡1948Ç¯¤ËÄ¹ºê¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÂçºåÉÜ¤Ç°é¤Ã¤¿ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢1961Ç¯¤ËÇßÅÄ¥³¥Þ·à¾ì¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ß¤Þ¤·¤¿¡£1962Ç¯¤Ë¤Ï¾åµþ¤·¡¢¡ÖÌ´¤ß¤ëÎø¡×¤Ê¤É¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£1968Ç¯¤Ë¤ÏÂåÉ½¶Ê¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢±Ç²è¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¡ØËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¤Ê¤É¤ÎÌ¾ºî¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤·¤À¤µ¤ó¤ÎÁòµ·¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ê¤É¤âËÜ¿Í¤Î°ä»Ö¤Ë¤è¤ê¹Ô¤¦Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë