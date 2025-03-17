Çò¤Èº°¤Ç¡ÖÉð»ÎÆ»¡×¤òÉ½¸½¡¡ASÆüËÜÂåÉ½¤¬¥á¡¼¥¯¹Ö½¬
¡¡¿å±Ë¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê7·î³«Ëë¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ë¤ËÎ×¤à¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¡ÊAS¡ËÆüËÜÂåÉ½¤¬17Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çº£µ¨¤Î±éÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥á¡¼¥¯¤Î¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÈæ²Å¤â¤¨¡Ê°æÂ¼¥¯¡Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡ÊFR¡Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÉð»ÎÆ»¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥á¡¼¥¯¤Ë¡ÖÉð»Î¤ÎÀÅ¤ÈÆ°¤¬Ï¢ÁÛ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Çò¤Èº°¤Î¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢Éð»Î¤Î·é¤µ¤äÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î²½¾ÑÉÊÂç¼ê¡¢¥³¡¼¥»¡¼¤¬¹Í°Æ¡¢»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Èæ²Å¤Ï¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥á¡¼¥¯¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ÆÀÚ¤ì¤Î¤¢¤ë±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£