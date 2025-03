ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00〜13:55)。3月15日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(3月15日(土)付)を発表しました。

※写真はイメージです



----------------------------------------------------

3月15日放送分より(radiko.jpのタイムフリー) http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118

聴取期限 2025年3月23日(日) AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

先週の15位から5ランクアップ↑ 同曲も収録されたニューアルバム『PROVOKE』が4月23日(水)にリリースされます。初登場! 3月19日(水)にリリースされるメジャーファーストアルバム『Between The Stars』からの先行配信曲で、漁港で働くアーティスト・jo0ji(ジョージ)が楽曲提供しています。初登場! 3月5日(水)にリリースされたニューアルバム『Shape the water』に収録されているリード曲。5月には「flumpool Zepp Tour 2025」が決定しているほか、ボーカルの山村隆太は、4月スタートのドラマ「MADDER その事件、ワタシが犯人です」(カンテレ・フジテレビ系)に出演します。初登場! 3月12日(水)にリリースされたニューアルバム『Reconnect』に収録されているbirdとスチャダラパーのコラボ曲。6月に大阪と東京でおこなわれるライブ「bird “Reconnect” Live !」にも、スペシャルゲストとしてスチャダラパーの出演が決定しています。初登場! 3月5日(水)にリリースされたニューアルバム『Vermillion's』のリード曲。コーラスには、Czecho No Republic(チェコ・ノー・リパブリック)の武井優心(たけい・まさみ)やフレンズの三浦太郎など、バンド仲間を中心に20名以上が参加しています。先週の9位から4ランクアップ↑ 同曲が主題歌に起用されている「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」は、初日から3日間で約57万人を動員し、映画観客動員ランキングで初登場1位となりました。先週と変わらず第4位。3月14日(金)には、この曲を収録した配信EP『真っ白 - EP』がリリースされました。本作には、オリジナルのほか、アカペラver.、インストver.、リミックスを含めた全4曲が収録されています。先週2位から1ランクダウン↓ 新体制として初となるアリーナツアー「We're timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1」の開催が決定。6月28日(土)の千葉県 ららアリーナ 東京ベイ公演からスタートし、8ヵ所全24公演がおこなわれます。先週の1位から1ランクダウン↓ 15日(土)に最終回を迎えたアニメ「チ。 ―地球の運動について―」のオープニング主題歌。その最終回が放送された直後に、同曲のミュージックビデオがサカナクションのYouTubeチャンネルで公開されました。そして、今週の第1位は……?先週3位から2ランクアップ↑ 3月19日(水)に約10年ぶりとなるオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』がリリース。14日(金)には、桑田佳祐が出演するSPOT映像が、サザンオールスターズのYouTubeチャンネルで公開されました。――番組ではほかにも、ゲストパートにSixTONES・田中樹さんが登場。3月19日(水)にリリースされるニューシングル「バリア」のお話などを伺いました。<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00〜13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ