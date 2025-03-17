¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯25Æü³«Ëë¡ÛÆ£±à¿¿Íª¤ÎÃíÌÜ¤Ï±óÆ£¥¨¥ß¡¡»âÆ¸¡¢»°±ºæÆÊ¿¤âÍè¤ë¤¾
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Ç25Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ÖSGÂè60²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ÎPRÂâ¤¬17Æü¡¢Åìµþ¡¦±ÛÃæÅç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡25Ç¯¤ÎSG³«ËëÀï¡£Á°Ç¯¤ÎSG¡¢G1¡¢G2Àï¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÀº±Ô52¿Í¤¬½Ð¾ì¡£½éÆü12R¤Ë¤ÏÆÇÅçÀ¿¡Ê·²ÇÏ¡Ë¡¢²Ï¹çÍ¤¼ù¡ÊÀÅ²¬¡Ë¡¢³ý¸¶Íªµª¡Ê²¬»³¡Ë¡¢ÇÏ¾ìµ®Ìé¡Ê¼¢²ì¡Ë¡¢¶ÍÀ¸½çÊ¿¡Êºë¶Ì¡Ë¡¢Á°ÅÄ¾ÂÀ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¤ÎÆ£±à¿¿Íª¤Ï¡Ö±óÆ£¥¨¥ßÁª¼ê¡Ê¼¢²ì¡Ë¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸½÷À¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÉý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¾ìÆâ¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼»âÆ¸¤¬25Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î»°±ºæÆÊ¿¤¬29Æü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢29¡¢30Æü¤ÏÊ¡²¬¸©¤æ¤«¤ê¤Î°û¿©¥Ö¡¼¥¹¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥ó·ü¾Þ¥¯¥¤¥º¡¢¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢YouTubeÇÛ¿®¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï175²¯±ß¡£