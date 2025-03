快適なインターネット利用を実現！BIGLOBE「AirStation WXR9300BE6P」

BIGLOBEは、「ビッグローブ光10ギガ」を利用の方向けに、Wi-Fi 7(注1)に対応したメッシュ機能付きルーターの販売を2025年3月17日より開始します。

BIGLOBE「AirStation WXR9300BE6P」

今回販売するルーターは、10ギガの光回線速度を活かす高速な無線通信、またメッシュWi-Fi(注2)により、部屋を移動しても途切れることなく通信が可能になるなど、「ビッグローブ光10ギガ」での快適なインターネット利用を実現するものです。

以下の機種を割賦販売にて提供します。

【提供機種】

AirStation WXR9300BE6P(バッファロー)

・ 10ギガWANポートを搭載しており、お求めやすい価格

・ 6GHz最大5764Mbps、5GHz最大2882Mbps、2.4GHz最大688Mbpsの高速通信(注3)

・ 複数の周波数帯を同時に利用することで通信速度向上が見込めるMLOに対応(注4)

・ メッシュ対応(Wi-Fi EasyMesh(TM))で家中快適に(注2)

・ LANケーブルを挿して電源を入れるだけで簡単に接続

Deco BE85(TP-Link)

・ 10ギガWAN/LANポートを2つ搭載しており、10ギガでの有線接続

・ 6GHz最大11520Mbps、5GHz最大5760Mbps、2.4GHz最大1376Mbpsの高速通信(注3)

・ 複数の周波数帯を同時に利用することで通信速度向上が見込めるMLOに対応(注4)

・ メッシュ対応(AIメッシュ)で家中快適に(注2)

・ 専用アプリ(Deco アプリ)で初期設定や接続端末の確認などまとめて管理

(注1)

Wi-Fi 7の利用には、接続する機器も対応している必要があります。

(注2)

メッシュWi-Fiの利用には、同一メーカーおよびシリーズのルーターが2台以上必要です。

設置環境の電波状況・回線の混雑具合・接続端末の仕様上の制限に大きく左右されます。

(注3)

理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。

接続する機器の仕様やネットワークの混雑状況、電波の状態などにより速度は低下します。

6GHzは接続する機器も対応している必要があります。

(注4)

説明は、MLMR(Multi-Link Multi-Radio)についてのものです。

端末側も対応している必要があります。

※ 記載されている会社名、商品名およびサービス名は各社の登録商標または商標です。

