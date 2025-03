東京ディズニーランド・東京ディズニーシーに、ポンポンを持ったミッキーたちが元気に盛り上げてくれるグッズが登場!

カラフルなユニフォームを身にまとった、ミッキーと仲間たちがデザインされたグッズです。

ポップなカラーのグッズをお友達や家族と身につければ、元気な気持ちになれそう☆

東京ディズニーリゾート「Cheer Together!」グッズ・お土産

販売日:2025年4月24日(木)

販売店舗:東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」

東京ディズニーシー「エンポーリオ」

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)詳しくは東京ディズニーリゾートR・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

東京ディズニーランド・東京ディズニーシーに、ポンポンを持ったミッキーたちが元気に盛り上げてくれるグッズが登場!

カラフルなユニフォームを身にまとった、ミッキーと仲間たちがデザインされたグッズです。

ポップなカラーのグッズをお友達や家族と身につければ、元気な気持ちになれそう☆

Tシャツ/ミッキーマウス&ミニーマウス

価格:100〜120 2,300円/130〜150 2,600円/S〜LL 2,900円

ミッキーマウス&ミニーマウスデザインのTシャツ。

赤いユニフォームと黄色いポンポンがかわいい!

フロント部分に赤い文字でロゴがデザインされています。

Tシャツ/ドナルドダック&デイジーダック

価格:100〜120 2,300円/130〜150 2,600円/S〜LL 2,900円

ドナルドダック&デイジーダックデザインのTシャツ。

青を基調に、元気の出るメッセージがデザインされています。

胸元のエンブレム風のマークもおしゃれ!

Tシャツ/チップ&デール&クラリス

価格:100〜120 2,300円/130〜150 2,600円/S〜LL 2,900円

チップ&デール&クラリスデザインのTシャツ。

エメラルドグリーンを基調にしたカラーです。

みんなでお揃いで着ても楽しい!

靴下

価格:1,200円

エンブレムがデザインされた靴下。

シュシュ/ミッキーマウス&ミニーマウス

価格:2,000円

ミッキーマウス&ミニーマウスデザインのシュシュ。

元気が出る赤いカラーです。

シュシュ/ドナルドダック&デイジーダック

価格:2,000円

ドナルドダック&デイジーダックデザインのシュシュ。

おしゃれなブルー系のカラーです。

シュシュ/チップ&デール&クラリス

価格:2,000円

チップ&デール&クラリスデザインのシュシュ。

かわいいエメラルドグリーンのカラー。

カチューシャ

価格:2,400円

ポンポンをデザインにとりいれたユニークなデザインのカチューシャ。

キャップ

価格:3,400円/キッズサイズ 3,000円

ミッキーマウスの耳のようなポンポン付きのキャップ。

バックにはシルエットの刺繍が入っています☆

ハット

価格:3,000円

ロゴ入りのハット。

ミッキーたちのアートが刺繍されている楽しいデザインです。

ベビーTシャツ/ミッキーマウス&ミニーマウス

価格:2,800円

ミッキーマウス&ミニーマウスデザインのベビーTシャツ。

ベビーTシャツ/ドナルドダック&デイジーダック

価格:2,800円

ドナルドダック&デイジーダックデザインのベビーTシャツ。

ベビーTシャツ/チップ&デール&クラリス

価格:2,800円

チップ&デール&クラリスデザインのベビーTシャツ。

ベビースタイ

価格:2,800円

元気がでるデザインのベビースタイ。

ベビー帽子

価格:3,200円

ポンポン付きのベビー用帽子。

トートバッグ

価格:4,900円

スポーティーな印象のトートバッグ。

サイドにはポケットもついています。

内側は楽しい総柄です。

ショルダーバッグ

価格:3,600円

ボストンバッグ風のフォルムがかわいいショルダーバッグ。

ワッペンのような模様がポイント!

ナップサック

価格:3,200円

シンプルなデザインがおしゃれなナップサック。

きんちゃくセット

価格:1,900円

デザインの異なるきんちゃく3枚セット。

リバーシブルで楽しめます。

ポータブルクッション

価格:1,600円

元気になれるメッセージが記されたポータブルクッション。

小さくたたんで持ち歩けます。

ボールペン〈エナージェル〉セット

価格:1,400円

デザイン違いのボールペン〈エナージェル〉4本セット。

シャープペンシルセット

価格:1,600円

シャープペンシル4本セット。

ペンケース

価格:2,100円

ボストンバッグのような形をしたペンケース。

消しゴム〈Ain〉セット

価格:800円

カラフルな彩りが魅力の消しゴム4個セット。

クリップ(メモ付)/ミッキーマウス

価格:800円

ミッキーマウスデザインのクリップ。

メモと一緒に使うことができます。

クリップ(メモ付)/ミニーマウス

価格:800円

ミニーマウスデザインのクリップ(メモ付)。

メモをはさんで立てておくこともできます。

カンバッジセット

価格:600円

カラフルな缶バッジ2個セット。

どれが手に入るかお楽しみです。

※全12種のうち、どれか2個が入っています※価格は、1袋(2個)の価格です

キーチェーンセット

価格:2,000円

ミッキーマウスとミニーマウスのキーチェーン2個セット。

キーチェーン/カチューシャ

価格:1,300円

カチューシャと同じデザインのキーチェーン。

キーチェーン/キャップ

価格:1,300円

キャップと同じデザインのキーチェーン。

ぬいぐるみチャーム

価格:1,600円

全8種のうち、どれか1個が入っているぬいぐるみチャーム。

※価格は、1箱(1個入り)の価格です

ウォッシュタオル

価格:880円

いろんなシーンで活躍するウォッシュタオル。

フェイスタオルロング

価格:2,500円

楽しいデザインのフェイスタオル。

ロングサイズなのでスポーツなどのレジャーシーンでも活躍します。

冷感タオル〈COOLCORE〉

価格:2,300円

水に濡らすとひんやり冷たく感じる冷感タオル。

アソーテッド・クッキー

価格:1,800円

かわいい缶入りのクッキー。

ポンポンを持った姿がかわいい!

東京ディズニーリゾート「Cheer Together!」グッズ・お土産の紹介でした。

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

※画像はすべて、イメージです

©Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ポンポンを持った姿がかわいい!東京ディズニーリゾート「Cheer Together!」グッズ・お土産 appeared first on Dtimes.