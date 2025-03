千趣会の通販事業「ベルメゾン」が展開する『chara style(キャラスタイル) by Belle Maison』 のポップアップショップが、JR横浜駅に期間限定オープン!

『トムとジェリー』や「スヌーピー」「ムーミン」などの、新生活に適したインテリア用品や生活雑貨、ファッションアイテムなどが販売されます☆

JR横浜駅「chara style(キャラスタイル) by Belle Maison」ポップアップショップ

期間:2025年3月24日(月)〜4月7日(月)

営業時間:

平日・土曜 11:00〜21:00

日曜・祝日 11:00〜20:00

※初日は13時開店 ・最終日は19時閉店

場所:JR東日本横浜駅中央北改札内JRE MALL Cafe前催事場

ベルメゾンが展開する、人気キャラクターのグッズが多数ラインナップされる『chara style(キャラスタイル) by Belle Maison』 のポップアップショップを、JR横浜駅にて開催!

今回のポップアップショップでは、その中から厳選された新生活に適したインテリア用品や生活雑貨、日常使いできるファッションアイテムなどが販売されます。

普段はカタログやオンラインでのみ取り扱っている人気キャラクターたちのグッズを実際に手に取り、購入できる貴重な機会です☆

おもちのような柔らかさの抱き枕<モチハグ/mochihug!> 「トムとジェリー」

価格:3,990〜5,990円(税込)

もっちりとした弾力と、なめらかな肌触りが魅力の抱き枕。

「トム」「ジェリー」「タフィー」が気持ちよさそうに眠っているデザインです。

【PEANUTS75周年】 ヴィンテージ風デザインの発泡プリントTシャツ 「スヌーピー」

価格:3,490円(税込)

ぷくぷくとした発泡プリントが特徴的な「スヌーピー」デザインのTシャツ。

小屋の赤い屋根の上で、「ウッドストック」と一緒にドリンクを楽しんでいます。

【80周年デザイン】切り替えデザインのビニール傘 「ムーミン」

価格:2,990円(税込)

「ムーミン」の80周年を記念したビニール傘。

ロゴと、窓から「ムーミン」が覗いているようなデザインの切り替えがおしゃれな傘です。

のびのび枕カバー「Suicaのペンギン」

価格:1,790円(税込)

リバーシブルデザインを使用した「Suicaのペンギン」の枕カバー。

タオルのようなパイル地が使われており、よく伸びる糸が織り込まれているので、変形枕など様々な枕にフィットします。

ポップアップショップ限定 トムとジェリーグッズ

ポップアップショップ限定の『トムとジェリー』グッズが販売されます。

『トムとジェリー』の誕生85周年を記念したデザインや、物語に登場する「ジェリー」が大好きなチーズをモチーフにしたトートバッグ、タオルハンカチなどが登場します。

『トムとジェリー』や「スヌーピー」「ムーミン」「Suicaのペンギン」グッズなどが販売される期間限定ストア。

JR横浜駅にて2025年3月24日より開催される「chara style(キャラスタイル) by Belle Maison」ポップアップショップの紹介でした☆

