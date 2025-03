生き物の魅力を伝える新たな映像公開！しながわ水族館

しながわ水族館では、プロモーションに使用するPR映像を2025年3月7日(金)に公開しました。

しながわ水族館

しながわ水族館では、プロモーションに使用するPR映像を2025年3月7日(金)に公開。

新たに制作した映像は、しながわ水族館で展示している生き物たちの躍動が、映像を通してより魅力的に伝わることを目的としました。

しながわ水族館では、生き物たちそのものが、目の前で躍動し、その営みにふれあえることこそが、水族館の一番の魅力であるという考えのもと、そのかけがえのない価値をこれからも提供できる施設であるという決意を「いきもの、そのものを、もっと。」というメッセージに込めました。

今回制作した映像を各種媒体に展開し、しながわ水族館の魅力を発信していきます。

<概要>

制作会社:SHINME

SHINME プロフィール

人を想う心、生命の魅力、自然との調和 ─ これらの根源的な価値に向き合い、映像・写真・デザインを創ることを大切にしているクリエイティブスタジオです。

日本の動物園水族館探究メディア「wizoo」を運営し、「種の保存/環境保全」「教育・環境教育」「調査・研究」「レクリエーション」の4つの役割を担う動物園水族館の活動と、その想いを発信しています。

◆しながわ水族館 概要◆

しながわ水族館は、品川が古くから海や川にゆかりがあることから、1991年に「水辺とのふれあい」をテーマにオープンしました。

魚や海獣を身近に接し、観察し、学べる「遊体験」を楽しめる空間です。

トンネル水槽など魚たちと一体となって海の世界にいるような感覚を体験できます。

また、海獣たちの迫力を間近で観察することができるイルカショーなども人気です。

所在地 :〒140-0012 東京都品川区勝島3-2-1 しながわ区民公園内

営業時間:10:00〜17:00 ※最終入館は16:30

休館日 :火曜日(春・夏・冬休み、GW、祝日は営業)、1月1日

入館料金:大人(高校生以上)1,350円、小・中学生600円、幼児(4歳以上)300円、

シルバー(65歳以上)1,200円

※金額は全て税込

※画像はすべてイメージです

※状況により内容が変更になる場合があります。

