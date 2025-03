気になる肌ダメージに、ピンポイントで狙い撃ち！ハーバー研究所『VC90ホワイトスティック』

ハーバー研究所は、ビタミンC※1(製品の抗酸化剤)高配合のスティック状美容液『VC90ホワイトスティック』を、2025年5月22日(木)より、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『VC90ホワイトスティック』

価格 :3,520円(税込)

『VC90ホワイトスティック』は、ビタミンC※1(製品の抗酸化剤)のほか、美容液成分セピホワイトMSH※2や保湿成分グリチルレチン酸ステアリルを配合、くすみ※3や肌荒れなど夏の様々な肌ダメージに働きかけます。

スティックタイプなので気になる部分にピンポイントでぬり集中的かつダイレクトにケアすることができます。

しっとり滑らかな塗り心地で美容液成分や保湿成分がピタッと密着、明るい肌※4に整えてくれます。

<商品特長>

◎ビタミンC※1(製品の抗酸化剤)を高配合。

さらにセピホワイトMSH※2配合で、夏の様々な肌ダメージに働きかけます。

◎保湿成分グリチルレチン酸ステアリルも配合で、日焼け後の肌にもやさしく馴染みます。

◎気になる部分にピンポイントでつけられるスティック状で、ダイレクトケアが可能です。

◎しっとり滑らかな使い心地、成分がピタッと密着し明るい肌※4に整えてくれます。

<使用方法>

化粧水のあと、5ミリくらいをくり出し、気になる部分に直接塗ってなじませます。

※なくなり次第、終了となります。

※1 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル

※2 ウンデシレノイルフェニルアラニン(皮膚コンディショニング成分)

※3 乾燥やキメの乱れによる

※4 うるおいのある肌

