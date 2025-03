都道府県レベルでは初！デベロップ「群馬県とレスキューホテル 災害協定締結」

デベロップは、災害などの有事の際に活用できる「レスキューホテル」の出動に関し、群馬県と2025年3月19日(水)に災害協定を締結します。

デベロップ「群馬県とレスキューホテル 災害協定締結」

日時 :2025年3月19日(水)10時30分

場所 :群馬県庁7階オペレーションルーム1(前橋市大手町1-1-1)

出席者:高原 啓成 危機管理監、株式会社デベロップ 取締役副社長 菅原 淳、他

なお、この協定は、都道府県単位では初めての締結となります。

【災害協定締結の経緯】

デベロップは、「レスキューホテル」出動拠点となる「HOTEL R9 The Yard」シリーズを群馬県内で9店舗運営しています。

今回の群馬県との協定締結においては、群馬県が推進する「群馬県避難ビジョン」に基づき、レスキューホテルが災害時の二次避難所の拡充および、復興従事者や応援職員の宿泊先等の確保に寄与できる点に着目。

この協定の締結により、災害など有事の際には「レスキューホテル」として客室を群馬県へ提供することが可能となります。

これまで近隣に宿泊施設がなかった地域にも当ホテルを提供することで、避難所の過密解消や避難所生活の質の向上に繋がります。

群馬県が目指す、より快適で安全な避難所生活の実現に向けて、群馬県と連携しながら、地域社会の安全と安心に寄与するホテルを目指します。

デベロップでは、有事にすみやかな出動が行えるよう、平時の備えとして地方自治体との災害協定の締結を進めています。

感染症対策の一環として活用されたレスキューホテルの出動事例が多くの自治体に着目され、近年多発する自然災害においてもレスキューホテル活用のニーズが高まっており、今回締結した群馬県を含め、162の自治体等と協定を締結しました。

【災害時には避難所等になるフェーズフリーのホテルで備えない防災を】

デベロップが運営する「HOTEL R9 The Yard(ホテル アールナイン ザ ヤード)」シリーズは、斬新な外観と上質な空間を持ち合わせたコンテナホテルです。

建築用コンテナモジュールを利用した独立客室は、隣室と壁を接しないため静粛性とプライバシー性に優れます。

13m2の室内には、良質なベッド、ゆったり使用できるユニットバス、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機等を備えており、シンプルながら高い快適性を実現。

多くのお客様の好評を得て、全国で98店舗3,611室を運営中です(2025年3月17日時点)。

また、有事の際には客室をすみやかに被災地へ移設し避難施設等に利用する「レスキューホテル」としての役割を担うことで、災害に強い社会をつくり、未来の命や暮らしを守ることを目指します。

尚「動くホテル」「レスキューホテル」との語および、それらの関連標章※は、各々、末尾のとおり、商標登録をしています。

