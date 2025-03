大分県と「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド(大分県日出町)」を運営する株式会社サンリオエンターテイメントは、 2025年3月17日、大阪・関西万博の開催にあわせた観光キャンペーンを発表!

大分県×ハーモニーランド 観光キャンペーン

今回のキャンペーンでは大阪・関西万博の開催にあわせて実施することで国内外からの観光客誘致を目的として、2025年4月13日〜10月13日の期間中、様々な施策を行います。

第一弾として、 2025年4月13日には現在の大分空港を万博開催期間中、「大分ハローキティ空港」と愛称化し、「世界でいちばん、あたたまる空港」をコンセプトに、ハローキティをはじめ、サンリオキャラクター達がお迎えします。

大分県庁舎本館4階貴賓室で行われた共同記者発表では、大分県の佐藤樹一郎知事、株式会社サンリオエンターテイメントの小巻亜矢代表取締役社長が出席し、観光キャンペーンの概要や、「大分ハローキティ空港」のロゴ発表などを行いました。

また、ハローキティも特別ゲストとして参加し、出席者との記念撮影が行われました。

「大分ハローキティ空港」開港のほかにも、大分県日出町に位置するハーモニーランドへの期間限定のシャトルバスの運行(8月〜10月頃実施予定)なども実施予定。

また大阪万博でのブース設置や、ツール・ド・九州2025との連携など、県内外で観光促進を目的としたさまざまな施策を順次展開します。

このキャンペーンを通じて、国内外の旅行者に向けた大分県の魅力発信を強化し、地域経済の活性化を図っていきます。

佐藤樹一郎知事は、「大分県は訪日外国人が令和6年で150万人と過去最高となりました。世界に注目される大阪万博のこの機会に、大分県の国内外に魅力を発信できればと思っています。サンリオのキャラクターパークは東京都と大分県の2箇所だけで、ハーモニーランドは、世界に発信できる魅力のある大分県の素晴らしいスポットです。本キャンペーンを通じて、大分県を訪れたい場所としてプロモーションを行うことで、とても大きな相乗効果が生まれるのではないかと期待しています。」とコメント。

サンリオエンターテイメント 小巻亜矢社長からは「ハーモニーランドは、1991年に大分県と協業して誕生し。多くの皆さまに支えられ、コロナ禍も乗り越えて、来年で開園35周年を迎えます。関西・大阪万博の開催にあわせ、“大分から世界へHELLO ”をキーワードに、様々な施策でハーモニーランドと大分県の魅力を発信していきます。ハーモニーランドは今後、エンタメリゾート化を目指して参ります。大分県の魅力の1つとして、これからも国内外からの観光客誘致に寄与できるよう努めてまいります。 」と抱負を述べました。

キャンペーンの概要

今回のキャンペーンは、大分県と株式会社サンリオエンターテイメントが連携し、大阪・関西万博の開催にあわせて実施するものです。

2024年12月に締結された「観光促進・地域活性化に向けた包括連携協定」に基づき、国内外からの観光客誘致の強化と地域活性化を目的としています。

キャンペーン期間は、2025年4月13日から10月13日までの大阪・関西万博開催期間中となります。

主な施策

1.サンリオキャラクターで装飾した大分ハローキティ空港の開港(4月13日 〜 10月13日)

2.県観光公式SNS等でハーモニーランド等をインバウンド向けに情報発信(4月13日 〜 10月13日)

3.大分空港−杵築駅−ハーモニーランド間でバス実証運行(8月〜10月予定)

4.大阪・関西万博会場の大分県ブース内にハーモニーランドブース設置(9月予定)

5.ツール・ド・九州2025の当日イベントで連携してPR(10月予定)

※来年度事業については、今後変更の可能性があります。

空港コンセプト「世界でいちばん、あたたまる空港へ。」

湯けむりの立ち上る温泉地、心も体も温める郷土料理、

人々のあたたかいおもてなし。

大分には、あたたまる理由がたくさんあります。

その玄関口として。大分空港は、世界でいちばん、

あたたまる空港を目指すことにしました。

相棒はハローキティ。

みんななかよく、の精神で世界中の人々に

愛されてきたキャラクターです。

訪れた誰もが笑顔になれるよう、

キティといっしょに様々な取り組みを始めます。

さぁ、思い立ったら大分へ。

あたたかいおもてなしを用意してお待ちしています。

『大分ハローキティ空港』開港!

大分県×ハーモニーランド 観光キャンペーンの紹介でした。

