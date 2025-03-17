Ê¡ËÜè½»Ò¡ß¥¸¥§¥·¡¼¡¡±Ç²è¡Ø¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡Ù¸ø³«µÇ°ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡¢YouTube¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁ¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Ê¡ËÜè½»Ò¤ÈSixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡Ù¤Î¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢ÃÏ¾åÇÈ³Æ¶É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø±Ç²è¡Ø¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡Ù¸ø³«µÇ°ÆÃÈÖ¡¡¥ï¥ó¤À¤Õ¤ë¤ÊÌ¥ÎÏ¡¡Å°Äì¥Õ¥«¥Ü¥êSP¡Ù¤¬¡¢ÅìÊõ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£º£½µ20Æü¸á¸å8»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¡¢4·î25Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÊ¡ËÜè½»Ò¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯»þ¤Î¼Ì¿¿
¡¡ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ï¡¢Ê¡ËÜ¤È¥¸¥§¥·¡¼¤¬ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Ä¤¯¤¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¤Î¤Û¤«¡¢½é¸ø³«¤È¤Ê¤ëµ®½Å¤Ê»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ý¯°æ³¤²»¤Û¤«¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤ëÁ°¤Ç¤â¡¢´Ñ¤¿¸å¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£MC¤Ï¡¢ÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2018Ç¯12·î¤è¤ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ØÊÌºý¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ï¤Ä¤Ï¤ë»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£¶ËÆ»¤ÎÂ¹Ì¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¡¢¡È¥Õ¥Ä¡¼¤ÎÀÄ½Õ¤ÈÎø¡É¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸Ç¤¯¿´¤Ë·è¤á¤¿¹â¹»À¸¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦°ìºé¤È¡¢°ìºé¤ÎÀ¤ÏÃ·¸¤Ç²áÊÝ¸î¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÇ¯Îðº¾¾Î¤ò¤·¤Æ¹â¹»¤ËÎ¢¸ýÆþ³Ø¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ãÆ¬¡¦·¼Ìï¤È¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿Å®°¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£º£·î14Æü¤ËÁ´¹ñ304´Û¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢16Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷13Ëü2713¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ1²¯8233Ëü9000±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÊ¡ËÜè½»Ò¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯»þ¤Î¼Ì¿¿
¡¡ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ï¡¢Ê¡ËÜ¤È¥¸¥§¥·¡¼¤¬ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Ä¤¯¤¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¤Î¤Û¤«¡¢½é¸ø³«¤È¤Ê¤ëµ®½Å¤Ê»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ý¯°æ³¤²»¤Û¤«¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤ëÁ°¤Ç¤â¡¢´Ñ¤¿¸å¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£MC¤Ï¡¢ÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£