アイドルグループ・超ときめき♡宣伝部の辻野かなみさん、坂井仁香さん、菅田愛貴さん、杏ジュリアさん、小泉遥香さんが、住友生命保険 新WEB CM記者発表会に登壇しました。



【写真を見る】【超ときめき♡宣伝部】 杏ジュリア 「今からちょっとずつ勉強していきたいな」 投資に興味津々



住友生命は、ダイレクトチャネル専用商品「Chakin(チャキン)」を発売。

「Chakin」は投資未経験者である若年層向けの商品で、貯金よりもお金が増えて、投資よりもリスクが少ない「貯金以上、投資未満」がコンセプトの商品です。

超ときめき♡宣伝部 は、17日から放送開始される新WEB CMに“Chakin宣伝部”の新入職員として出演しています。





菅田さんは撮影を振り返り、“スーツってカッコいい。私も大人の仲間入りできた気分になれてとても楽しかったです”と、にっこり。





杏さんは、投資や貯金について“話題になったりテレビでやっていたりとかあるので「勉強してみよう」と思いつつも、調べれば調べるほど情報がたくさん出てくるし、もうちょっと大人になってから考えてみようかなって思っていたんですけど、今回Chakin宣伝部として活動させていただいて、若い今からちょっとずつ勉強していきたいなって思うようになりました”と語りました。





坂井さんは“Chakinの話を聞いて、とても簡単だし、元本割れしないって聞いてすごく興味を持った。これを機に私もChakinをもっと調べて始めてみようかな”と、興味津々の様子で笑顔を見せました。





そして、新生活を迎える方へ辻野さんは、“新しいことを始める時はとても不安があると思いますが、無理をせず何事もポジティブに考えて、新生活を楽しんでください!”と、応援のメッセージを送りました。





小泉さんは“自分を大事にして頑張ってほしいな。あと、私が知ってるアイドルグループで、すごい前向きになれる歌詞がたくさん入ってる曲がある「超ときめき♡宣伝部」っていうグループがいて。「トゥモロー最強説‼︎」っていう曲とか「We Can Do It Now!」とかピッタリ。そういう曲を聴いて、息抜きとかしてもらえたらいいんじゃないかな”と、茶目っ気たっぷりに持ち歌をアピールしました。





【担当:芸能情報ステーション】