これからの予定【経済指標】
【インド】
貿易収支（2月）時刻未定
予想 -214.75億ドル 前回 -229.9億ドル（貿易収支)
【カナダ】
住宅着工件数（2月）21:15
予想 25.0万件 前回 23.97万件
国際証券取扱高（1月）21:30
予想 N/A 前回 143.7億カナダドル
【米国】
小売売上高（2月）21:30
予想 0.7% 前回 -0.9%（前月比)
予想 0.3% 前回 -0.4%（自動車除くコア・前月比)
ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）21:30
予想 -2.1 前回 5.7
企業在庫（1月）23:00
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
NAHB住宅市場指数（3月）23:00
予想 N/A 前回 42.0
※予定は変更されることがあります。
貿易収支（2月）時刻未定
予想 -214.75億ドル 前回 -229.9億ドル（貿易収支)
【カナダ】
住宅着工件数（2月）21:15
予想 25.0万件 前回 23.97万件
国際証券取扱高（1月）21:30
予想 N/A 前回 143.7億カナダドル
【米国】
小売売上高（2月）21:30
予想 0.7% 前回 -0.9%（前月比)
予想 0.3% 前回 -0.4%（自動車除くコア・前月比)
ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）21:30
予想 -2.1 前回 5.7
企業在庫（1月）23:00
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
NAHB住宅市場指数（3月）23:00
予想 N/A 前回 42.0
※予定は変更されることがあります。