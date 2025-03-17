【インド】
貿易収支（2月）時刻未定
予想　-214.75億ドル　前回　-229.9億ドル（貿易収支)

【カナダ】
住宅着工件数（2月）21:15
予想　25.0万件　前回　23.97万件

国際証券取扱高（1月）21:30
予想　N/A　前回　143.7億カナダドル

【米国】
小売売上高（2月）21:30
予想　0.7%　前回　-0.9%（前月比)
予想　0.3%　前回　-0.4%（自動車除くコア・前月比)

ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）21:30
予想　-2.1　前回　5.7

企業在庫（1月）23:00
予想　N/A　前回　-0.2%（前月比)

NAHB住宅市場指数（3月）23:00
予想　N/A　前回　42.0


※予定は変更されることがあります。