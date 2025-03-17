【インド】

貿易収支（2月）時刻未定

予想 -214.75億ドル 前回 -229.9億ドル（貿易収支)



【カナダ】

住宅着工件数（2月）21:15

予想 25.0万件 前回 23.97万件



国際証券取扱高（1月）21:30

予想 N/A 前回 143.7億カナダドル



【米国】

小売売上高（2月）21:30

予想 0.7% 前回 -0.9%（前月比)

予想 0.3% 前回 -0.4%（自動車除くコア・前月比)



ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）21:30

予想 -2.1 前回 5.7



企業在庫（1月）23:00

予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)



NAHB住宅市場指数（3月）23:00

予想 N/A 前回 42.0





※予定は変更されることがあります。

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