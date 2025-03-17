¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó»àµî¡¡76ºÐ¡¢²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥
¡¡¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¡ÊËÜÌ¾ÀÐÅÄÎÉ»Ò¡á¤¤¤·¤À¡¦¤è¤·¤³¡Ë¤µ¤ó¤¬11Æü¸áÁ°4»þ48Ê¬¡¢¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Äã²¼¾É¤Î¤¿¤áÅìµþÅÔ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡£76ºÐ¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ò³«¤¯Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¾åµþ¤·¡¢ºî¶Ê²È¤Î¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤Ë»Õ»ö¡£1968Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÅûÈþµþÊ¿¤µ¤óºî¶Ê¡¢¶¶ËÜ½ß¤µ¤óºî»ì¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ¡×¤Ï¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£É¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¼¤È¡¢ÍÞÍÈ¤òÍÞ¤¨¤¿²Î¤¤Êý¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÇÐÍ¥¶È¤Ë¤â³èÆ°¤ò¹¤²¡¢Éý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤¿¡£±Ç²è¡Ö±Ø¡¡STATION¡×¤Ç¤Ï¹âÁÒ·ò¤µ¤ó¤È¤ÎÉ×ÉØÌò¡¢¡Ö²ÐÂð¤Î¿Í¡×¤Ç¤ÏÌµÍê¤Îºî²ÈÃÉ°ìÍº¤ÎºÊÌò¤Ç±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¿·¶½½»ÂðÃÏ¤òÉñÂæ¤ËÃÄ²ôÀ¤Âå¤ÎÉÔÎÑ¤òÉÁ¤¤¤¿½Ð±éºî¡Ö¶âÍËÆü¤ÎºÊ¤¿¤Á¤Ø¡×¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤Ç¤ÏÅÄÃæË®±Ò¤µ¤ó±é¤¸¤ë¹õÈÄ¸ÞÏº¤ÎºÊÌò¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë°°Æü¾®¼ú¾Ï¡£