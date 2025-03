EXOシウミンが主演を務める新韓国ドラマ「ホ食堂 時空を超えた恋のシェフ」が2025年3月24日よりAbemaで先行配信することが決定!

シンガー冨岡 愛が日本人初、韓国ドラマの挿入歌を担当することが発表されました。

新韓国ドラマ「ホ食堂 時空を超えた恋のシェフ」/シンガー冨岡 愛が挿入歌を担当

韓国ドラマ「ホ食堂 時空を超えた恋のシェフ」は朝鮮時代の人物、ホ・ギュンが400年後の現代にタイムスリップし、食堂を運営しながら繰り広げられるドタバタファンタジーラブコメディドラマ。

そんな中、日韓で大注目を集めるシンガーソングライター冨岡 愛がドラマ挿入歌として選出されました。

日本人アーティストが韓国ドラマのOSTを務めるのは初めてとのこと。

冨岡 愛は昨年、韓国で行われた初の単独コンサートを完売させるなど国内外で注目を集める今最も勢いのあるシンガーソングライター。

ドラマの挿入歌ということで、どのような楽曲が本作中どこ流れるか期待が高まります。

今回、日韓双方で注目を集めるドラマのOSTを務めることでより一層グローバルアーティストとしての存在感を強めることになりそう。

4月には冨岡 愛初の東名阪ツアーの開催を発表しており、日本での活躍も目が離せません。

つい先日も新曲「かろやかに」をリリースしたばかり。

また、「2025年いろいろなことに挑戦したい」という冨岡 愛本人のコメントから、今後の彼女の動向にも注目です。

4/13(Sun) 名古屋 SPADE BOX 17:30/18:00 open/start

4/20(Sun) 梅田 CLUB QUATTRO 17:00/18:00 open/start

4/23(Wed) 恵比寿 LIQUIDROOM 18:00/19:00 open/start

<関連サイト>

■冨岡愛

https://lit.link/aitomioka

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post シンガー冨岡 愛の楽曲が日本人初、韓国ドラマの挿入歌に!新韓国ドラマ「ホ食堂 時空を超えた恋のシェフ」 appeared first on Dtimes.