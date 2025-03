◆超ときめき宣伝部、新社会人にメッセージ

【モデルプレス=2025/03/17】超ときめき◆宣伝部(※◆はハートマーク)の辻野かなみ、杏ジュリア、坂井仁香、小泉遥香、菅田愛貴が17日、都内で行われた「住友生命保険 新 WEB CM 記者発表会」に出席。メンバーが新社会人へエールを送った。この日の超ときめき◆宣伝部は、同社の商品を紹介する“Chakin 宣伝部”新入職員として登場。なおメンバーの吉川ひよりは、喉の不調により欠席した。

春に向けて新社会人に対するメッセージを求められた際には、辻野が「新しいことを始める時はとても不安とかもあると思いますが、無理をせず、何事もポジティブに考えて新生活を楽しんでください」とエール。杏は「新しいことに挑戦したり、今は悩んだり立ち止まってしまうことももしかしたら多いかなと思うんですけど、でもそういう壁って必ず乗り越えられると思うし、後になったらきっと笑い話になったり、『あんなこともあったな』ときっと思える日が来ると思うので、皆さん全力で頑張ってください」と応援した。そして坂井は「ドキドキとか緊張とか不安がたくさんあると思うんですけど、私たちも新しい壁にも立ち向かって、前に進んでいきたいなという風に思っているので、一緒に頑張っていけたらいいなという風に思います。皆さんの毎日がときめきでたくさん溢れることを願っています」とメッセージ。菅田は「つまずいちゃうこととかもあるかもしれないんですけど、この先にきっとそれ以上の幸せが待っていると思うので、皆さん無理せず頑張ってください。応援してます」と笑顔を見せた。さらに小泉は「私が知ってるアイドルグループで、すごい前向きになれる歌詞がたくさん入っている曲がある、超ときめき◆宣伝部っていうアイドルグループがいて。そのアイドルグループの曲が、勇気をもらえる歌詞がすごい多いんですよ」とアピール。「『トゥモロー最強説!!』とか『Springood!』とか『We Can Do It Now!』とか、新生活とかにもすごいぴったりな曲がたくさんあるすごいアイドルグループがいるので、そういう前向きになれる曲とかも聴いて、自分にとっての息抜きとかをしてもらえたらいいんじゃないかななんて思います」と超ときめき◆宣伝部を宣伝していた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】