°æ¾å¾°Ìï¤ÎÉ¸Åª²¦¼Ô¤Î¥¥Ã¥¯¹Ô°Ù¤Ë¡¢Âç¶¶²ñÄ¹¡ÖÉðµïÍ³¼ù¤¬¥í¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¥«¥Ã¥È¤ò»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯
¡¡Âç¶¶¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¡Ê£¶£°¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢ÉðµïÍ³¼ù¤ÈÎÏÀÐÀ¯Ë¡¡Ê¤È¤â¤ËÂç¶¶¡Ë¤ÎÀ¤³¦ÀïÈ¯É½²ñ¸«¸å¤Ë¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï·×²è¤¬¤¢¤ë£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ü¡¼¥ë¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¤ÎËÉ±ÒÀï¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ëÃæ¤ËÁê¼ê¤Ë½³¤ê¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¡Ê¥¥Ã¥¯¤Î¡Ë¥«¥Ã¥È¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¤ã¤À¤á¤À¤Í¡£¡Ê¸µ£Ë¡½£±À¤³¦²¦¼Ô¤Î¡ËÉðµï¤¬¥í¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¥«¥Ã¥È¤ò»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¡¢¤Þ¤¿Í¾·×¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤Ï°æ¾å¤¬ºòÇ¯£¹·î¤Ë£Ô£Ë£Ï¤Ç²¼¤·¤¿Ä©Àï¼Ô£Ô£Ê¡¦¥É¥Ø¥Ë¡¼¡Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤Ë£±£°²ó½ªÎ»£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¡££±²ó½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¸å¡¢¥Ø¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¤ò³°¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥É¥Ø¥Ë¡¼¤Î±¦µÓÉÕ¤±º¬ÉÕ¶á¤Ë½³¤ê¤òÆþ¤ì¤¿¡£¥É¥Ø¥Ë¡¼¤ÏÅÝ¤ì¹þ¤ó¤ÇÄË¤¬¤ê¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÏÎ¾¼Ô¤ËÃí°Õ¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¸ºÅÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ë¡¢°æ¾å¤Ï£Ø¤Ç¡Ö¥Ü¡¼¥ë·¯ÌÌÇò¤¤¤ä¤Ä¤À¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º½³¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡ª¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬±Ñ¸ì¤Ç¡Ö£±£²£¶¥Ý¥ó¥É¡Ê¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ë¤Ç¤ä¤ì¤ë¡Ê£ë£é£ã£ë¡¡£é£ô¡Ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¡×¤ÈÄ©È¯¡£°æ¾å¤â¤³¤ì¤ò°úÍÑ¤·¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡Ö»ä¤Ë¤Ï£²¤Ä¤Î·ý¤¬¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¤è¡×¤È±þ½·¡£ºÇ¸å¤Ï°æ¾å¤¬±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¤½¤Î¡ÊÂÐÀï¤Î¡ËÆü¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤ÆÄù¤á¤¿¡£
¡¡Âç¶¶²ñÄ¹¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡Ö°æ¾å¤È¤ä¤Ã¤¿¤é¤«¤ß¹ç¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡££±¥é¥¦¥ó¥É¤«¤éÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢ÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤«¡¢¸«¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£