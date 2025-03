ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、映画『ウィキッド ふたりの魔女』の公開を記念した特別プログラム『ウィキッド・セレブレーション』を開催中!

パーク内のショップ「ユニバーサル・スタジオ・セレクト」では、おしゃれでかわいいオリジナルグッズも販売されています☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 映画『ウィキッド ふたりの魔女』公開記念『ウィキッド・セレブレーション』グッズ

販売日:2025年3月7日(金)

販売店舗:ユニバーサル・スタジオ・セレクト

2025年3月7日より全国公開中の、音楽と魔法が彩る感動のエンターテインメント映画『ウィキッド ふたりの魔女』

名作小説「オズの魔法使い」で少女「ドロシー」がオズの国に迷い込む前に遡り、やがて世界に“悪い魔女”と“善い魔女”として語られることになる「エルファバ」と「グリンダ」の“始まり”を、圧倒的な世界観と驚異の映像美で紡ぐ興奮と感動のエンターテイメントです。

2025年3月7日全国ロードショー!映画『ウィキッド ふたりの魔女』 2025年3月7日全国ロードショー!映画『ウィキッド ふたりの魔女』 続きを見る

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、そんな映画『ウィキッド ふたりの魔女』の世界をもっと楽しめるアパレルや小物類を販売!

グリーティング体験にもぴったりな、自分らしい『ウィキッド』コーディネートが楽しめます☆

Tシャツ(ホワイト/ブラック)

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

価格:5,700円

ホワイトとブラックの2色展開のTシャツは、胸元のロゴプリントがインパクト大!

ユニセックスサイズ展開なので、お友だちと色違いコーデやペアルックもおすすめです。

ロングTシャツ(エメラルドシティ)

背面に大きく描かれたエメラルドシティーのアートが、『ウィキッド』の世界に誘ってくれる!

パークオリジナルのロングTシャツです。

ロングTシャツ(ホワイト)

世界観満載のアートが目をひくロングTシャツ。

トートバッグ

価格:5,500円

『ウィキッド』の世界観を表現したトートバッグ。

裏面や側面のあしらいにも注目!

内側は総柄になっていて、便利なポケットもついた実力派です☆

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

キーチェーン

価格:2,000円

オーセンティックな『ウィキッド』のロゴキーチェーン。

バッグやベルトループなどにつけて、コーディネートのアクセントに!

ポーチ

価格:3,500円

『ウィキッド』のロゴやアートがあしらわれたポーチは、普段使いにピッタリなサイズ。

ポーチの内側にもアートが隠れていて、開く度にワクワク!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ステンレスタンブラー

価格:3,200円

大きなロゴが目を引くステンレスタンブラー。

保温保冷タイプで季節を問わず活躍します。

クロップドTシャツ

スタイリッシュに着られるクロップドTシャツ。

おしゃれなロゴがポイント☆

パーカ

価格:9,800円

エルファバとグリンダのアートを背面にあしらったパーカー。

フロント面には大きくロゴがデザインされています。

今回発売されるグッズは、2024年に新しく登場したグッズブランド「UNIVRS(ユニバース)」の新シリーズ。

「ユニバーサル・スタジオ・セレクト」の店内は、映画の世界観あふれるデコレーションで彩られているので、あわせてチェックしてみてくださいね☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・スタジオ・セレクト」で販売中の、映画『ウィキッド ふたりの魔女』公開記念『ウィキッド・セレブレーション』グッズの紹介でした☆

