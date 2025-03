by Focal Fotoオンライン掲示版のRedditは、通常の投稿と同様の見た目で広告を配信できる「フリーフォーム広告」を2024年3月に導入しました。しかし、時には無関係だったり、不適切だったりする広告が表示されることもあります。こうした不快な広告の表示によるユーザー離れを防止するために、Redditが「特定の広告主の広告を1年間非表示にする機能」を導入することを発表しました。

New Reddit controls let you block your most-hated advertisers for a year - Ars Technicahttps://arstechnica.com/tech-policy/2025/03/new-reddit-controls-let-you-block-your-most-hated-advertisers-for-a-year/Redditの開発者であるcozy_sheets氏が示した広告非表示ボタンのスクリーンショットが以下。好ましくない広告を発見した際にメニュー内の『Hide(非表示)」をクリックすると、当該広告の広告主による広告が1年間非表示になります。広告の非表示機能は今後数週間以内にRedditのウェブサイトならびにiOS・Androidアプリに追加される予定です。非表示にされた広告が表示されていた場所には、「Ad hidden(広告が隠されました)」と表示されます。また、Redditの広告ポリシーに違反していると思われる広告を発見した場合、ユーザーは「Report(報告)」をクリックしてReddit運営チームに報告することもできます。この「Report」をクリックした場合も、広告が1年間非表示になります。ただし、広告を非表示にできる数には制限が設けられているようで、あるユーザーは「広告を非表示にする1日の上限に達した」という通知が表示されたことを報告しています。Redditは制限の具体的な基準を明かしていません。Redditの担当者は「広告のブロック機能は、『表示される広告をコントロールしたい』というユーザーへの回答です」と述べています。なお、Redditは2024年8月に行われた決算報告で、将来的な検索広告や有料コンテンツの導入を示唆しています。Redditは将来的に検索広告や有料コンテンツの導入を検討している - GIGAZINE