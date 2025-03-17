¡ÖTHE W¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯º¾µ½¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¡Ö¤³¤Ã¤½¤ê¥¢¥À¥ë¥È¥µ¥¤¥È¤ò¡Ä¡×
¡¡½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡ÖTHE W 2024¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢Ãé¸¤Î©¥Ï¥Á¹â¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ê¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛTHE RAMPAGE¤ÎµÈÌîËÌ¿Í&¿Ø¡¢²ÏËÌËãÍ§»Ò¡¢¾®¿ùÎµ°ì¤â½Ð±é
¡¡º¾µ½»ö·ï¤ÎVTR¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç²¦ºä¤Ï¡¢¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯º¾µ½¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤³¤Ã¤½¤ê¥¢¥À¥ë¥È¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬·Ù¹ð²èÌÌ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²¦ºä¤¬¡¢¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¤Ç¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤È¤Ï¡£°ìÊý¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¦¾®¿ùÎµ°ì¤â¡¢Æ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¥«¥·¥ã¥Ã¤È²»¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢Æ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤¿¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤ëº¾µ½¤Î¼ê¸ý¤ËÁø¶ø¤·¤¿ÂÎ¸³¤Ç°ìÆ±¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢µÈÌîËÌ¿Í¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¡¢¿Ø¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¡¢²ÏËÌËãÍ§»Ò¤â½Ð±é¡£VTR¤Ç¤Ï¡¢°å³ØÉôÉÔÀµÆþ»î»ö·ï¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡£10¹»¤â¤ÎÂç³Ø¤Î°å³ØÉô¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤¬ÉÔÅö¤ËÉÔ¹ç³Ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌó10Ç¯¤âÂç³ØÂ¦¤¬¹çÈÝÈ½Äê¤òÁàºî¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡ª¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤¬Êú¤¨¤ë¤¢¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2Ï²¤·¤Æ°å³ØÉô¤ò¼õ¸³¤·ÉÔÅö¤ËÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢Âç³ØÂ¦¤òÁê¼ê¼è¤ê¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤¹Æ®¤¤¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛTHE RAMPAGE¤ÎµÈÌîËÌ¿Í&¿Ø¡¢²ÏËÌËãÍ§»Ò¡¢¾®¿ùÎµ°ì¤â½Ð±é
¡¡º¾µ½»ö·ï¤ÎVTR¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç²¦ºä¤Ï¡¢¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯º¾µ½¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤³¤Ã¤½¤ê¥¢¥À¥ë¥È¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬·Ù¹ð²èÌÌ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²¦ºä¤¬¡¢¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¤Ç¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤È¤Ï¡£°ìÊý¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¦¾®¿ùÎµ°ì¤â¡¢Æ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¥«¥·¥ã¥Ã¤È²»¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢Æ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤¿¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤ëº¾µ½¤Î¼ê¸ý¤ËÁø¶ø¤·¤¿ÂÎ¸³¤Ç°ìÆ±¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£