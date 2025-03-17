¤½¤¦¤á¤ó ²Á³Ê¹â¤â¼ûÍ×¤Ï²¢À¹ Â¿³ÑÅªÄó°Æ¤ÇÄì¾å¤²¤ò Ê¼¸Ë¸©¼ê±äÁÇÌÍ¶¨Æ±ÁÈ¹ç °æ¾åÌÔÍý»öÄ¹
3·î¤«¤é5¡ó¤Î²Á³Ê²þÄê¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Ê¼¸Ë¸©¼ê±äÁÇÌÍ¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡£À¸»ºÁÈ¹ç°÷¤Î¸º¾¯¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢À¸»ºÎÌ°Ý»ý¡¦³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤ä¿Íºâ°éÀ®¡¢¹âÆ¤¹¤ë¿Í·ïÈñ¤ä¥³¥¹¥È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£ºòÇ¯9·î¤«¤é¤Î¾åÈ¾´üÈÎÇä¤Ï¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë½Õ²Æ¾¦Àï¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¤«¤«¤ë¡£°æ¾åÌÔÍý»öÄ¹¤Ë¾¦Àï¸«ÄÌ¤·¤äÀ¸»º¾õ¶·¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡½¡½º£Ç¯ÅÙ¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤È²Á³Ê²þÄê¤Î±Æ¶Á¤Ï¡£
°æ¾å¡¡ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ»º¤ÎÈÎÇä¤ò3·î8Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Í½ÄêÄÌ¤ê5¡ó¤Î²Á³Ê²þÄê¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼çÎÏ¾¦ÉÊ¡ÖÍ¬ÊÝÇµ»å ¾åµéÉÊ300g¡×¤ÎºÇÀ¹´ü¤ÎÅ¹Æ¬Çä²Á¤Ï348±ß¤¬É¸½à¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÈÎÇä¿ôÎÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ºòÇ¯9·î¤«¤é¤Î½Ð¸Ë¿ôÎÌ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤¬Â³¤±¤Ð¡¢½Õ²Æ¾¦Àï¤â¤½¤ì¤Û¤É¸ºÂà¤·¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê²þÄê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÅ¹Æ¬¤Ë¾¦ÉÊ¤¬¤É¤¦ÊÂ¤Ö¤«¡¢Çä¾ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«¸«¶Ë¤á¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¿·CM¤Ê¤É¤È¤È¤â¤ËÈÎÂ¥¤ò¶¯²½¤·¤Æ¡¢¼ê±ä¤Ù¤½¤¦¤á¤ó¤Î²ÁÃÍ¤ä¿©¤ÙÊý¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤¤¡£
¡½¡½»Ô¶·Í½Â¬¤Ï¡£¥³¥áÉÔÂ¤äÌÔ½ëÍ½Êó¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
°æ¾å¡¡ÊÆÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¿©ÉÊ¶È³¦¤Ç¤Ï¾®ÇþÊ´À½ÉÊ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê±ä¤Ù¤½¤¦¤á¤ó¤Î°ú¤¹ç¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Â¾»ºÃÏ¤â´Þ¤á¤ÆÁ´¹ñÅª¤ËÀ¸»º¼ÔÉÔÂ¤Ç¡¢¼ûÍ×¤ËÂÐ¤·¤Æ½½Ê¬¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¡£Ã±ÉÊ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢»Ô¾ì¤Ë¤É¤ì¤À¤±µ¡³£À½¤½¤¦¤á¤ó¤ÎPB¤¬½Ð²ó¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¤½¤¦¡£¥®¥Õ¥È¾¦ºà¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎÂ£Åú»Ô¾ì¤ò¤ß¤ë¤È¿¤Ó¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ÈÎÂ¥¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£
¡½¡½À¸»º¾õ¶·¤ä¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
°æ¾å¡¡½çÄ´¤ËÀ¸»º¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢5·î¤ËÌÜÉ¸¤Î104ËüÈ¢¡Ê18ÔÈ¢´¹»»¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£ºòÇ¯11·î¤Þ¤Ç¤Ïµ¤²¹¤¬¹â¤¯À½ÌÍ¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤¬¡¢¶Ë´¨´ü¤Î12¡Á2·î¤Ï²áµî¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É¹¥Å·¤¬Â³¤¡¢Àã¤Î±Æ¶Á¤âÆÃ¤Ë¤Ê¤¯¡¢À¸»º´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤ÎÀ½ÌÍ´ü´Ö¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤á¤ó¤ò5·î¾å½ÜÁ°¸å¡¢¤Ò¤ä¤à¤®¤ò6·îËö¤Þ¤Ç¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯¤ËÍ¬ÊÝÇµ»åÀ½ÉÊÁ´ÈÌ¤Ç¡ÖÃÏÍýÅªÉ½¼¨ÊÝ¸îÀ©ÅÙ¡ÊGI¡Ë¡×¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£Í¢½Ð¸þ¤±¾¦ÉÊ¤ä¹ñÆâ¿·¾¦ÉÊ¤«¤é¥Þ¡¼¥¯¤òÅºÉÕ¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º£½ÕÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¤«¤ª¤ë¤½¤¦¤á¤ó¡×¤Ï¡¢ÆüÀ¶À½Ê´¤Î¤¦¤É¤óÍÑÌÍÊ´¡Ö¶âÅÍ±À¡×¤È¹â¿©ÊªÁ¡°Ý´ÞÍ¾®ÇþÊ´¡Ö¥¢¥ß¥å¥ê¥¢¡×¤òÇÛ¹ç¡£Î¾Êý¤ÎÄ¹½ê¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ç¥½¥Õ¥È¤Ê¿©´¶¤È¹á¤ê¹â¤¤¤½¤¦¤á¤ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Ä¾±ÄÇäÅ¹¤ª¤è¤Ó°ìÉô¤Î¼ÁÈÎÅ¹¤òÃæ¿´¤Ë±Ä¶È¤·¤¿¤¤¡£
¡½¡½ÊªÎ®ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡£
°æ¾å¡¡ºò½©¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¹ØÆþ¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤òÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥µ¥¤¥º¤ËÊÑ¹¹¡£¾åµéÉÊ300g¤ä¤Ò¤ä¤à¤®¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À½ÉÊ¤ÎÌó7³ä¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÁÈ¹ç¤«¤é¤ÎÈÎÇä¤ÏÁÒ¸ËÅÏ¤·¤¬´ðËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢±¿Á÷²ñ¼Ò¤äÆÀ°ÕÀè¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀÑ¤ß²¼¤í¤·¤Î»þ´ÖÃ»½Ì¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡£¸ß¤¤¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÉéÃ´·Ú¸º¤ÈºÇÅ¬ÊªÎ®¤ËÅØ¤á¤ë¡£