¡Ö¥¤¥±¥á¥óÅÙÇú¾å¤¬¤ê¡ª¡×¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬²Ï¹ç°ê¿Í¤ò¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¢¤Î¿Í¤¬¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤Ê¤ó¤Æ♡¡×¡ÖÅ·ºÍ¤¹¤®¤¿¡Á¡ª¡×
¢¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎYouTube¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¢¡
¡¡²Ï¹ç°ê¿Í¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤µ¤ó¤ÎYouTube¤ÇÈ±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶ßÂ¤¢¤ê¤ÇÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥µ¥¤¥É¤Î´¢¤ê¾å¤²¹¥¤♡¡×¡ÖÄ¹È±¤À¤¤¤Ö¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉÃ»¤¤¤Î¤â·ë¶É¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡Á¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç¹¥É¾¡£
¡¡º£²ó¡¢²Ï¹ç¤Î¥«¥Ã¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«BKB¤µ¤ó¤¬¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡Ä¡ª¡×¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤µ¤ó¤Îµ»½ÑÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÄ¶Àä¥¤¥±¥á¥ó¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡ª¥Ð¥¤¥¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤â´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£