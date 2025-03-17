¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¡Êº¸¡Ë¤È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿²Ï¹ç°ê¿Í(²Ï¹ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@fumito.kawai_2310¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¢¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎYouTube¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¢¡

¡¡²Ï¹ç°ê¿Í¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤µ¤ó¤ÎYouTube¤ÇÈ±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¶ßÂ­¤¢¤ê¤ÇÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥µ¥¤¥É¤Î´¢¤ê¾å¤²¹¥¤­♡¡×¡ÖÄ¹È±¤À¤¤¤Ö¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉÃ»¤¤¤Î¤â·ë¶É¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡Á¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç¹¥É¾¡£

¢¡¥Ð¥¤¥¯¤Î¤µ¤¹¤¬¤Îµ»½Ñ¤Ë²Ï¹ç¥Õ¥¡¥ó´¶·ã¡ª¢¡

¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¡Êº¸¡Ë¤Î¿Àµ»½Ñ¤Ç¥¤¥±¥á¥óÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¡ª(²Ï¹ç¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àfumito.kawai_2310¤è¤ê)
¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¹¥É¾¤Î²Ï¹ç°ê¿Í(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àfumito.kawai_2310¤è¤ê)

¡¡º£²ó¡¢²Ï¹ç¤Î¥«¥Ã¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«BKB¤µ¤ó¤¬¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡Ä¡ª¡×¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤µ¤ó¤Îµ»½ÑÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÄ¶Àä¥¤¥±¥á¥ó¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡ª¥Ð¥¤¥¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤â´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£