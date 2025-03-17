Mrs. GREEN APPLEが7月8日、アニバーサリーベストアルバム『10』とライブBlu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 を同時リリースする。これら2アイテムを同梱する初回限定盤『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』付属“MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセット”のデザインイメージ画像が公開となった。

■アニバーサリーベストアルバム『10』＋ Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』同時リリース

2025年7月8日(火)二作同時リリース

▼『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』

【初回生産限定盤(CD+Blu-ray+GOODS)】

UPCH-29493 20,000円(税抜) / 22,000円(税込)

・CD『10』

・Blu-ray「Studio Session Live #4」

・Blu-ray「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」

・MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット

※「MAGICAL CODE」配布対象

【初回生産限定盤(CD+DVD+GOODS)】

UPCH-29494 19,500円(税抜)/ 21,450円(税込)

・CD『10』

・Blu-ray「Studio Session Live #4」

・2DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」

・MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット

※「MAGICAL CODE」配布対象



●MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット詳細

・『10』LPサイズフォトポスター (19枚)

・『10』ゲームシャツ (ワッペン10種付き)

・『10』CDディスプレイスタンド

・『10』スラップ式ラバーバンド

・『10』レンチキュラーフォトカード

・MGA Official Light Stick ミニチュア -MGA MAGICAL 10 YEARS ver.-

※『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』を確実に入手したい方は、2025年3月25日(火)までのご予約をお勧めいたします。



●チェーン別オリジナル特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー＋A3クリアポスター Type-A

・タワーレコード：カトラリーセット＋A3クリアポスター Type-B

・HMV：コンパクトミラー＋A3クリアポスター Type-C

・@Loppi：フレークシール(なりきり！からあげクン デザイン入り)付マルチケース＋A3クリアポスター Type-C

・TSUTAYA：A3クリアカレンダー (2025年7月〜)＋A3クリアポスター Type-D

・Amazon：アクリルコースター＋A3クリアポスター Type-E

・楽天ブックス：スマホショルダー+A3クリアポスター Type-F ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け

・セブンネットショッピング：マフラータオル＋A3クリアポスター Type-G

・Neowing/CDJAPAN：ステッカー＋A3クリアポスター Type-H

・WonderGOO/新星堂：ステッカー＋A3クリアポスター Type-I

・その他一般店：ステッカー＋A3クリアポスター Type-J

※Neowing/CDJAPAN、WonderGOO/新星堂、その他一般店のステッカーは同一絵柄となります。

※正式な特典絵柄は追って発表いたします。

2025年7月8日(火)二作同時リリース▼『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』【初回生産限定盤(CD+Blu-ray+GOODS)】UPCH-29493 20,000円(税抜) / 22,000円(税込)・CD『10』・Blu-ray「Studio Session Live #4」・Blu-ray「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」・MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット※「MAGICAL CODE」配布対象【初回生産限定盤(CD+DVD+GOODS)】UPCH-29494 19,500円(税抜)/ 21,450円(税込)・CD『10』・Blu-ray「Studio Session Live #4」・2DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」・MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット※「MAGICAL CODE」配布対象●MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット詳細・『10』LPサイズフォトポスター (19枚)・『10』ゲームシャツ (ワッペン10種付き)・『10』CDディスプレイスタンド・『10』スラップ式ラバーバンド・『10』レンチキュラーフォトカード・MGA Official Light Stick ミニチュア -MGA MAGICAL 10 YEARS ver.-※『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』を確実に入手したい方は、2025年3月25日(火)までのご予約をお勧めいたします。●チェーン別オリジナル特典・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー＋A3クリアポスター Type-A・タワーレコード：カトラリーセット＋A3クリアポスター Type-B・HMV：コンパクトミラー＋A3クリアポスター Type-C・@Loppi：フレークシール(なりきり！からあげクン デザイン入り)付マルチケース＋A3クリアポスター Type-C・TSUTAYA：A3クリアカレンダー (2025年7月〜)＋A3クリアポスター Type-D・Amazon：アクリルコースター＋A3クリアポスター Type-E・楽天ブックス：スマホショルダー+A3クリアポスター Type-F ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け・セブンネットショッピング：マフラータオル＋A3クリアポスター Type-G・Neowing/CDJAPAN：ステッカー＋A3クリアポスター Type-H・WonderGOO/新星堂：ステッカー＋A3クリアポスター Type-I・その他一般店：ステッカー＋A3クリアポスター Type-J※Neowing/CDJAPAN、WonderGOO/新星堂、その他一般店のステッカーは同一絵柄となります。※正式な特典絵柄は追って発表いたします。

■MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』

2025年7月8日(火)リリース

予約リンク：https://lnk.to/mga_10

【初回限定盤(CD+Blu-ray)】

UPCH-29495 4,000円(税抜) / 4,400円(税込)

※「MAGICAL CODE」配布対象

【初回限定盤(CD+DVD)】

UPCH-29496 3,700円(税抜) / 4,070円(税込)

※「MAGICAL CODE」配布対象

【通常盤(CD)】

UPCH-20693 3,000円(税抜) / 3,300円(税込)

※「MAGICAL CODE」対象

【MAGICAL PRICE盤(CD)】

UPCH-29497 1,800円(税抜) / 1,980円(税込)

※初回生産限定

※歌詞ブックレット無し(歌詞閲覧用QRコード付き) / 2Pケース

※「MAGICAL CODE」対象外

▼CD収録内容

「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」含む全19曲収録予定

▼初回限定盤(Blu-ray, DVD)映像収録内容

＜Studio Session Live #4＞

「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」収録予定



●チェーン別オリジナル特典内容

・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー

・タワーレコード：カトラリーセット

・HMV：コンパクトミラー

・@Loppi：フレークシール(なりきり！からあげクン デザイン入り)付マルチケース

・TSUTAYA：A3クリアカレンダー (2025年7月〜)

・Amazon：アクリルコースター

・楽天ブックス：スマホショルダー ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け

・セブンネットショッピング：マフラータオル

・その他一般店：ステッカー

※正式な特典絵柄は追って発表いたします。

2025年7月8日(火)リリース予約リンク：https://lnk.to/mga_10【初回限定盤(CD+Blu-ray)】UPCH-29495 4,000円(税抜) / 4,400円(税込)※「MAGICAL CODE」配布対象【初回限定盤(CD+DVD)】UPCH-29496 3,700円(税抜) / 4,070円(税込)※「MAGICAL CODE」配布対象【通常盤(CD)】UPCH-20693 3,000円(税抜) / 3,300円(税込)※「MAGICAL CODE」対象【MAGICAL PRICE盤(CD)】UPCH-29497 1,800円(税抜) / 1,980円(税込)※初回生産限定※歌詞ブックレット無し(歌詞閲覧用QRコード付き) / 2Pケース※「MAGICAL CODE」対象外▼CD収録内容「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」含む全19曲収録予定▼初回限定盤(Blu-ray, DVD)映像収録内容＜Studio Session Live #4＞「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」収録予定●チェーン別オリジナル特典内容・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー・タワーレコード：カトラリーセット・HMV：コンパクトミラー・@Loppi：フレークシール(なりきり！からあげクン デザイン入り)付マルチケース・TSUTAYA：A3クリアカレンダー (2025年7月〜)・Amazon：アクリルコースター・楽天ブックス：スマホショルダー ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け・セブンネットショッピング：マフラータオル・その他一般店：ステッカー※正式な特典絵柄は追って発表いたします。

■Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』

2025年7月8日(火)リリース

予約リンク：https://lnk.to/mga_Harmony

【通常盤(Blu-ray)】

UPXH-20146 6,000円(税抜) / 6,600円(税込)

※「MAGICAL CODE」対象外

【通常盤(2DVD)】

UPBH-20335/6 5,500円(税抜) / 6,050円(税込)

※「MAGICAL CODE」対象外

▼収録内容

-Opening-

Magic

Hug

ライラック

嘘じゃないよ

ANTENNA

光のうた

SoFt-dRink

ア・プリオリ

Dear

-Interlude-

クダリ

StaRt

ケセラセラ

They are

コロンブス

Part of me

norn

Soranji

familie

Feeling

▼特典映像

Documentary -- Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”



●チェーン別オリジナル特典内容

・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：A3クリアポスター Type-A

・タワーレコード：A3クリアポスター Type-B

・HMV / @Loppi：A3クリアポスター Type-C

・TSUTAYA：A3クリアポスター Type-D

・Amazon：A3クリアポスター Type-E

・楽天ブックス：A3クリアポスター Type-F

・セブンネットショッピング：A3クリアポスター Type-G

・Neowing/CDJAPAN：A3クリアポスター Type-H

・WonderGOO/新星堂：A3クリアポスター Type-I

・その他一般店：A3クリアポスター Type-J

※Type-AからType-Jの絵柄は「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」ライブ写真全10種類(公演日違い)となります。

※正式な特典絵柄は追って発表いたします。

2025年7月8日(火)リリース予約リンク：https://lnk.to/mga_Harmony【通常盤(Blu-ray)】UPXH-20146 6,000円(税抜) / 6,600円(税込)※「MAGICAL CODE」対象外【通常盤(2DVD)】UPBH-20335/6 5,500円(税抜) / 6,050円(税込)※「MAGICAL CODE」対象外▼収録内容-Opening-MagicHugライラック嘘じゃないよANTENNA光のうたSoFt-dRinkア・プリオリDear-Interlude-クダリStaRtケセラセラThey areコロンブスPart of menornSoranjifamilieFeeling▼特典映像Documentary -- Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”●チェーン別オリジナル特典内容・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：A3クリアポスター Type-A・タワーレコード：A3クリアポスター Type-B・HMV / @Loppi：A3クリアポスター Type-C・TSUTAYA：A3クリアポスター Type-D・Amazon：A3クリアポスター Type-E・楽天ブックス：A3クリアポスター Type-F・セブンネットショッピング：A3クリアポスター Type-G・Neowing/CDJAPAN：A3クリアポスター Type-H・WonderGOO/新星堂：A3クリアポスター Type-I・その他一般店：A3クリアポスター Type-J※Type-AからType-Jの絵柄は「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」ライブ写真全10種類(公演日違い)となります。※正式な特典絵柄は追って発表いたします。

■予約購入特典「MAGICAL CODE」に関して

下記対象店舗で期間中にMGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』をご予約のお客様に、予約購入特典の「MAGICAL CODE」をお渡しします。

［第二弾］『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』

OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」年会員＋CD予約購入者限定 2次先行 (※年・月会員対象)

受付期間：3月13日(木)18:00〜3月23日(日)23:59

※最速先行でご使用された「MAGICAL CODE」は2次先行のお申し込みにも利用可能で、抽選対象となります。

※MAGICAL PRICE盤は予約購入特典「MAGICAL CODE」配布対象外となります。

※「MAGICAL CODE」使用方法：https://lnk.to/mga_magicalcode

※「MAGICAL CODE」の使用方法、特典内容はこの後もご用意し、順次ご案内する予定です。

※詳細はMrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE(https://mrsgreenapple.com/ )にて発表いたします。すべて発表されるまで、「MAGICAL CODE」を大切に保管してください。

◯店舗

配布期間：2月18日(火)18:00〜5月31日(土)

※店舗毎に「MAGICAL CODE」配布数に限りがございますので、お早めにご予約ください。

▼対象店舗

・HMV 全店

・TOWER RECORDS全店

・TSUTAYA RECORDS ※一部店舗除く

◯オンラインショップ

予約期間：2月18日(火)18:00〜

※MAGICAL CODE付与方法、時期は各ショップによって異なります。詳しくは各ショップページ、または「MAGICAL CODE」配布時期一覧ページ(https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/#magicalcodelist )にてご確認ください。

▼対象店舗

・UNIVERSAL MUSIC STORE(二次先行に間に合うご予約は3月18日(火)23:59まで)

・MGA OFFICIAL STORE(日本国外在住者向け / for residents outside of Japan)(二次先行に間に合うご予約は3月17日(月)23:59まで)

・Amazon.co.jp(二次先行に間に合うご予約は3月17日(月)09:59まで)

・HMV&BOOKS online(二次先行に間に合うご予約は3月20日(木)23:59まで)

・@Loppi(LAWSON店内Loppi端末)(二次先行に間に合うご予約は3月22日(土)23:59まで)

・TOWER RECORDS ONLINE(二次先行に間に合うご予約は3月21日(金)17:59まで)

・楽天ブックス(二次先行に間に合うご予約は3月22日(土)23:59まで)

・セブンネットショッピング(二次先行に間に合うご予約は3月18日(火)23:59まで)

・Neowing/CDJAPAN(二次先行に間に合うご予約は3月19日(水)10:00まで)



※商品1点を前金にてご予約につき、「MAGICAL CODE」を1つ差し上げます。

※「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は対象店によって異なります。

・店舗：ご予約時に「MAGICAL CODE」を記載した用紙を差し上げます。

・オンラインショップ：「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は各ショップによって異なります。各オンラインショップの商品ページに記載されている内容をご確認ください。

下記対象店舗で期間中にMGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』をご予約のお客様に、予約購入特典の「MAGICAL CODE」をお渡しします。［第二弾］『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」年会員＋CD予約購入者限定 2次先行 (※年・月会員対象)受付期間：3月13日(木)18:00〜3月23日(日)23:59※最速先行でご使用された「MAGICAL CODE」は2次先行のお申し込みにも利用可能で、抽選対象となります。※MAGICAL PRICE盤は予約購入特典「MAGICAL CODE」配布対象外となります。※「MAGICAL CODE」使用方法：https://lnk.to/mga_magicalcode※「MAGICAL CODE」の使用方法、特典内容はこの後もご用意し、順次ご案内する予定です。※詳細はMrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE(https://mrsgreenapple.com/ )にて発表いたします。すべて発表されるまで、「MAGICAL CODE」を大切に保管してください。◯店舗配布期間：2月18日(火)18:00〜5月31日(土)※店舗毎に「MAGICAL CODE」配布数に限りがございますので、お早めにご予約ください。▼対象店舗・HMV 全店・TOWER RECORDS全店・TSUTAYA RECORDS ※一部店舗除く◯オンラインショップ予約期間：2月18日(火)18:00〜※MAGICAL CODE付与方法、時期は各ショップによって異なります。詳しくは各ショップページ、または「MAGICAL CODE」配布時期一覧ページ(https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/#magicalcodelist )にてご確認ください。▼対象店舗・UNIVERSAL MUSIC STORE(二次先行に間に合うご予約は3月18日(火)23:59まで)・MGA OFFICIAL STORE(日本国外在住者向け / for residents outside of Japan)(二次先行に間に合うご予約は3月17日(月)23:59まで)・Amazon.co.jp(二次先行に間に合うご予約は3月17日(月)09:59まで)・HMV&BOOKS online(二次先行に間に合うご予約は3月20日(木)23:59まで)・@Loppi(LAWSON店内Loppi端末)(二次先行に間に合うご予約は3月22日(土)23:59まで)・TOWER RECORDS ONLINE(二次先行に間に合うご予約は3月21日(金)17:59まで)・楽天ブックス(二次先行に間に合うご予約は3月22日(土)23:59まで)・セブンネットショッピング(二次先行に間に合うご予約は3月18日(火)23:59まで)・Neowing/CDJAPAN(二次先行に間に合うご予約は3月19日(水)10:00まで)※商品1点を前金にてご予約につき、「MAGICAL CODE」を1つ差し上げます。※「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は対象店によって異なります。・店舗：ご予約時に「MAGICAL CODE」を記載した用紙を差し上げます。・オンラインショップ：「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は各ショップによって異なります。各オンラインショップの商品ページに記載されている内容をご確認ください。

■＜MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU＞



開催期間：2025年3月24日(月)〜4月6日(日)

※UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUのみ4月13日(日)まで

開催場所：東急プラザ表参道『オモカド』、東急プラザ原宿『ハラカド』、UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUほか原宿エリア

▼開催内容

・東急プラザ表参道『オモカド』＆東急プラザ原宿『ハラカド』エントランスジャック、コラボレーション

・ラッピングバスの走行 ※乗車することはできません

・POP-UP STORE

・竹下通りBGM

・デジタルスタンプラリー ※詳細は後日発表予定

・コラボメニュー ※詳細は後日発表予定

開催期間：2025年3月24日(月)〜4月6日(日)※UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUのみ4月13日(日)まで開催場所：東急プラザ表参道『オモカド』、東急プラザ原宿『ハラカド』、UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUほか原宿エリア▼開催内容・東急プラザ表参道『オモカド』＆東急プラザ原宿『ハラカド』エントランスジャック、コラボレーション・ラッピングバスの走行 ※乗車することはできません・POP-UP STORE・竹下通りBGM・デジタルスタンプラリー ※詳細は後日発表予定・コラボメニュー ※詳細は後日発表予定

■『MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU POP-UP STORE』



▼UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU

期間：2025年3月24(月)〜2025年4月13日(日)

営業時間：11:00〜20:00 (最終入場19:30)

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-20-6 (JR山手線 原宿駅 竹下口 徒歩3分)

決済方法：現金・クレジットカード・電子マネー(VISA・Masters・American Express・Discover・Diners・JCB・交通IC・ID・QUICPay・PayPay・d払い・楽天ペイ・au PAY・メルペイ・WeChat Pay・Alipay+)

https://store-harajuku.universal-music.co.jp/



▼東急プラザ表参道『オモカド』5階 LOCUL内イベントスペース

期間：2025年3月24(月)〜2025年4月6日(日)

営業時間：11:00〜20:00 (最終入場19:30)

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4⁻30⁻3(千代田線・副都心線「明治神宮前」駅 出口5 徒歩1分)

決済方法：現金・クレジットカード・電子マネー (VISA・Masters・American Express・Discover・Diners・JCB・交通IC・ID・QUICPay・PayPay・d払い・楽天ペイ・au PAY・WeChat Pay・Alipay+)

https://www.tokyu-plaza.com/omokado/



※混雑緩和のため、事前予約制とさせていただきます。ご来店希望の方は、特設サイトより詳細をご覧ください。

また、＜MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU＞グッズは、オンライン先着販売、オンライン受注販売も予定



●購入個数制限

お一人様1会計につき各商品2点までご購入いただけます。

※下記商品は購入制限数が異なります。

・Tシャツなどサイズ展開がある商品はサイズ問わず2点まで

・MGA Special Photo Card Set “LANDMARK IN HARAJUKU”は17点まで

・LANDMARK IN HARAJUKU ガチャは11点まで

・販売状況によって購入制限個数は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

（問）ユニバーサル ミュージック クリエイティブ カスタマーサービス・センター：https://inquiriesform.jp/umc-contact

▼UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU期間：2025年3月24(月)〜2025年4月13日(日)営業時間：11:00〜20:00 (最終入場19:30)〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-20-6 (JR山手線 原宿駅 竹下口 徒歩3分)決済方法：現金・クレジットカード・電子マネー(VISA・Masters・American Express・Discover・Diners・JCB・交通IC・ID・QUICPay・PayPay・d払い・楽天ペイ・au PAY・メルペイ・WeChat Pay・Alipay+)https://store-harajuku.universal-music.co.jp/▼東急プラザ表参道『オモカド』5階 LOCUL内イベントスペース期間：2025年3月24(月)〜2025年4月6日(日)営業時間：11:00〜20:00 (最終入場19:30)〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4⁻30⁻3(千代田線・副都心線「明治神宮前」駅 出口5 徒歩1分)決済方法：現金・クレジットカード・電子マネー (VISA・Masters・American Express・Discover・Diners・JCB・交通IC・ID・QUICPay・PayPay・d払い・楽天ペイ・au PAY・WeChat Pay・Alipay+)https://www.tokyu-plaza.com/omokado/※混雑緩和のため、事前予約制とさせていただきます。ご来店希望の方は、特設サイトより詳細をご覧ください。また、＜MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU＞グッズは、オンライン先着販売、オンライン受注販売も予定●購入個数制限お一人様1会計につき各商品2点までご購入いただけます。※下記商品は購入制限数が異なります。・Tシャツなどサイズ展開がある商品はサイズ問わず2点まで・MGA Special Photo Card Set “LANDMARK IN HARAJUKU”は17点まで・LANDMARK IN HARAJUKU ガチャは11点まで・販売状況によって購入制限個数は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。（問）ユニバーサル ミュージック クリエイティブ カスタマーサービス・センター：https://inquiriesform.jp/umc-contact

■＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞

7月26日(土) 神奈川・山下ふ頭特設会場

open15:30 / start18:00 / 終演予定21:00

7月27日(日) 神奈川・山下ふ頭特設会場

open15:30 / start18:00 / 終演予定21:00

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。

▼販売席種：

・Ringo Jamシート：20,000円(税込) 特典グッズ付(ファンクラブ会員限定)＋全来場者ノベルティ付

※Ringo Jamシートは「顔写真登録“あり”のチケット」での入場となり、事前に入場される皆さま(同行者含む)の顔写真登録が必要になります。

・指定席：14,800円(税込)全来場者ノベルティ付

・ファミリーシート(着席指定)：14,800円(税込) 全来場者ノベルティ付

https://mrsgreenapple.com/feature/anniversary_live



※OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」全会員＋CD予約購入者限定 2次先行 (＊年・月会員対象)

受付期間：2025年3月13日(木)18:00〜2025年3月23日(日)23:59

対象者：申込者・同行者のいずれも「MAGICAL CODE」を持っている、かつ「Ringo Jam」会員(年・月会員)であること

7月26日(土) 神奈川・山下ふ頭特設会場open15:30 / start18:00 / 終演予定21:007月27日(日) 神奈川・山下ふ頭特設会場open15:30 / start18:00 / 終演予定21:00※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。▼販売席種：・Ringo Jamシート：20,000円(税込) 特典グッズ付(ファンクラブ会員限定)＋全来場者ノベルティ付※Ringo Jamシートは「顔写真登録“あり”のチケット」での入場となり、事前に入場される皆さま(同行者含む)の顔写真登録が必要になります。・指定席：14,800円(税込)全来場者ノベルティ付・ファミリーシート(着席指定)：14,800円(税込) 全来場者ノベルティ付https://mrsgreenapple.com/feature/anniversary_live※OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」全会員＋CD予約購入者限定 2次先行 (＊年・月会員対象)受付期間：2025年3月13日(木)18:00〜2025年3月23日(日)23:59対象者：申込者・同行者のいずれも「MAGICAL CODE」を持っている、かつ「Ringo Jam」会員(年・月会員)であること

豪華グッズは、「10」LPサイズフォトポスター (19枚)、「10」ゲームシャツ (ワッペン10種付き)、「10」CDディスプレイスタンド、「10」スラップ式ラバーバンド、「10」レンチキュラーフォトカード、MGA Official Light Stick ミニチュア - MGA MAGICAL 10 YEARS ver. - といった計6点からなるもの。LPサイズフォトポスター (19枚)は、フェーズ2以降のコンセプトフォトなどを大きなLPサイズでポスター化。ゲームシャツ (ワッペン10種付き)では、これまでにリリースしたアルバムのカバーアートが背番号やワッペンに落とし込まれており、フロントの胸元にあるワッペン接着面に10種の中から好きなワッペンをセレクトして自由にコーディネートすることができる。また、CDディスプレイスタンドは、CDと歌詞ブックレットを入れることができ、CDを聴かない時には手元に飾ることができる優れもの。そしてMGA Official Light Stick ミニチュア - MGA MAGICAL 10 YEARS ver. - は、Official Light Stickをキーホルダー仕様にリサイズした逸品となっている。また、アニバーサリーベストアルバム『10』の予約購入特典「MAGICAL CODE」第2弾として、7月26日および27日に神奈川県・山下ふ頭特設会場にて開催予定の野外ライブ＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞のチケット2次先行受付(抽選)も受付中だ。OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」全会員対象となる同受付は3月23日23:59まで。アニバーサリーベストアルバム『10』には、「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」を含む全19曲を収録。初回限定盤には特典映像「Studio Session Live #4」(「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」を収録)が付属する。同時リリースされるBlu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』には、世界最大級の音楽特化型アリーナ・神奈川Kアリーナ横浜にて計10公演約20万人を動員した定期公演より8日目の10月31日のライブ全19曲が完全収録されるほか、特典映像として「Documentary - Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」も収録される。Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年企画「MGA MAGICAL 10 YEARS」ではさまざまな企画が用意されており、原宿がミセス一色に彩られる「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」が3月24日から開催となる。

■デビュー10周年企画

▼MGA MAGICAL 10 YEARS LOGO

10周年を記念して制作された新たなロゴを発表





▼MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO

10周年を記念して制作された新たなCONCEPT PHOTOを発表





▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUM

デビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日(火)にリリース



▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE〜FJORD〜

2025年7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭でミセス史上最大規模となる2日間10万⼈動員予定のライブを開催



▼MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK

全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定



▼MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION

秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、さまざまなアイテムを展示していく予定



▼MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA

2025年2月15日(土)、16日(日)に韓国での初単独公演「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」を「TIGER DOME(タイガードーム)」にて開催



▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM

初のドキュメンタリー映画の製作が決定







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