Mrs. GREEN APPLE、『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』付属グッズのデザインイメージ画像公開
Mrs. GREEN APPLEが7月8日、アニバーサリーベストアルバム『10』とライブBlu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 を同時リリースする。これら2アイテムを同梱する初回限定盤『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』付属“MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセット”のデザインイメージ画像が公開となった。
豪華グッズは、「10」LPサイズフォトポスター (19枚)、「10」ゲームシャツ (ワッペン10種付き)、「10」CDディスプレイスタンド、「10」スラップ式ラバーバンド、「10」レンチキュラーフォトカード、MGA Official Light Stick ミニチュア - MGA MAGICAL 10 YEARS ver. - といった計6点からなるもの。
LPサイズフォトポスター (19枚)は、フェーズ2以降のコンセプトフォトなどを大きなLPサイズでポスター化。ゲームシャツ (ワッペン10種付き)では、これまでにリリースしたアルバムのカバーアートが背番号やワッペンに落とし込まれており、フロントの胸元にあるワッペン接着面に10種の中から好きなワッペンをセレクトして自由にコーディネートすることができる。また、CDディスプレイスタンドは、CDと歌詞ブックレットを入れることができ、CDを聴かない時には手元に飾ることができる優れもの。そしてMGA Official Light Stick ミニチュア - MGA MAGICAL 10 YEARS ver. - は、Official Light Stickをキーホルダー仕様にリサイズした逸品となっている。
また、アニバーサリーベストアルバム『10』の予約購入特典「MAGICAL CODE」第2弾として、7月26日および27日に神奈川県・山下ふ頭特設会場にて開催予定の野外ライブ＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞のチケット2次先行受付(抽選)も受付中だ。OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」全会員対象となる同受付は3月23日23:59まで。
アニバーサリーベストアルバム『10』には、「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」を含む全19曲を収録。初回限定盤には特典映像「Studio Session Live #4」(「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」を収録)が付属する。
同時リリースされるBlu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』には、世界最大級の音楽特化型アリーナ・神奈川Kアリーナ横浜にて計10公演約20万人を動員した定期公演より8日目の10月31日のライブ全19曲が完全収録されるほか、特典映像として「Documentary - Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」も収録される。
Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年企画「MGA MAGICAL 10 YEARS」ではさまざまな企画が用意されており、原宿がミセス一色に彩られる「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」が3月24日から開催となる。
■アニバーサリーベストアルバム『10』＋ Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』同時リリース
▼『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』
【初回生産限定盤(CD+Blu-ray+GOODS)】
UPCH-29493 20,000円(税抜) / 22,000円(税込)
・CD『10』
・Blu-ray「Studio Session Live #4」
・Blu-ray「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」
・MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット
※「MAGICAL CODE」配布対象
【初回生産限定盤(CD+DVD+GOODS)】
UPCH-29494 19,500円(税抜)/ 21,450円(税込)
・CD『10』
・Blu-ray「Studio Session Live #4」
・2DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」
・MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット
※「MAGICAL CODE」配布対象
●MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット詳細
・『10』LPサイズフォトポスター (19枚)
・『10』ゲームシャツ (ワッペン10種付き)
・『10』CDディスプレイスタンド
・『10』スラップ式ラバーバンド
・『10』レンチキュラーフォトカード
・MGA Official Light Stick ミニチュア -MGA MAGICAL 10 YEARS ver.-
※『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』を確実に入手したい方は、2025年3月25日(火)までのご予約をお勧めいたします。
●チェーン別オリジナル特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー＋A3クリアポスター Type-A
・タワーレコード：カトラリーセット＋A3クリアポスター Type-B
・HMV：コンパクトミラー＋A3クリアポスター Type-C
・@Loppi：フレークシール(なりきり！からあげクン デザイン入り)付マルチケース＋A3クリアポスター Type-C
・TSUTAYA：A3クリアカレンダー (2025年7月〜)＋A3クリアポスター Type-D
・Amazon：アクリルコースター＋A3クリアポスター Type-E
・楽天ブックス：スマホショルダー+A3クリアポスター Type-F ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け
・セブンネットショッピング：マフラータオル＋A3クリアポスター Type-G
・Neowing/CDJAPAN：ステッカー＋A3クリアポスター Type-H
・WonderGOO/新星堂：ステッカー＋A3クリアポスター Type-I
・その他一般店：ステッカー＋A3クリアポスター Type-J
※Neowing/CDJAPAN、WonderGOO/新星堂、その他一般店のステッカーは同一絵柄となります。
※正式な特典絵柄は追って発表いたします。
■MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』
予約リンク：https://lnk.to/mga_10
【初回限定盤(CD+Blu-ray)】
UPCH-29495 4,000円(税抜) / 4,400円(税込)
※「MAGICAL CODE」配布対象
【初回限定盤(CD+DVD)】
UPCH-29496 3,700円(税抜) / 4,070円(税込)
※「MAGICAL CODE」配布対象
【通常盤(CD)】
UPCH-20693 3,000円(税抜) / 3,300円(税込)
※「MAGICAL CODE」対象
【MAGICAL PRICE盤(CD)】
UPCH-29497 1,800円(税抜) / 1,980円(税込)
※初回生産限定
※歌詞ブックレット無し(歌詞閲覧用QRコード付き) / 2Pケース
※「MAGICAL CODE」対象外
▼CD収録内容
「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」含む全19曲収録予定
▼初回限定盤(Blu-ray, DVD)映像収録内容
＜Studio Session Live #4＞
「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」収録予定
●チェーン別オリジナル特典内容
・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー
・タワーレコード：カトラリーセット
・HMV：コンパクトミラー
・@Loppi：フレークシール(なりきり！からあげクン デザイン入り)付マルチケース
・TSUTAYA：A3クリアカレンダー (2025年7月〜)
・Amazon：アクリルコースター
・楽天ブックス：スマホショルダー ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け
・セブンネットショッピング：マフラータオル
・その他一般店：ステッカー
※正式な特典絵柄は追って発表いたします。
■Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』
予約リンク：https://lnk.to/mga_Harmony
【通常盤(Blu-ray)】
UPXH-20146 6,000円(税抜) / 6,600円(税込)
※「MAGICAL CODE」対象外
【通常盤(2DVD)】
UPBH-20335/6 5,500円(税抜) / 6,050円(税込)
※「MAGICAL CODE」対象外
▼収録内容
-Opening-
Magic
Hug
ライラック
嘘じゃないよ
ANTENNA
光のうた
SoFt-dRink
ア・プリオリ
Dear
-Interlude-
クダリ
StaRt
ケセラセラ
They are
コロンブス
Part of me
norn
Soranji
familie
Feeling
▼特典映像
Documentary -- Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”
●チェーン別オリジナル特典内容
・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：A3クリアポスター Type-A
・タワーレコード：A3クリアポスター Type-B
・HMV / @Loppi：A3クリアポスター Type-C
・TSUTAYA：A3クリアポスター Type-D
・Amazon：A3クリアポスター Type-E
・楽天ブックス：A3クリアポスター Type-F
・セブンネットショッピング：A3クリアポスター Type-G
・Neowing/CDJAPAN：A3クリアポスター Type-H
・WonderGOO/新星堂：A3クリアポスター Type-I
・その他一般店：A3クリアポスター Type-J
※Type-AからType-Jの絵柄は「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」ライブ写真全10種類(公演日違い)となります。
※正式な特典絵柄は追って発表いたします。
■予約購入特典「MAGICAL CODE」に関して
［第二弾］『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』
OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」年会員＋CD予約購入者限定 2次先行 (※年・月会員対象)
受付期間：3月13日(木)18:00〜3月23日(日)23:59
※最速先行でご使用された「MAGICAL CODE」は2次先行のお申し込みにも利用可能で、抽選対象となります。
※MAGICAL PRICE盤は予約購入特典「MAGICAL CODE」配布対象外となります。
※「MAGICAL CODE」使用方法：https://lnk.to/mga_magicalcode
※「MAGICAL CODE」の使用方法、特典内容はこの後もご用意し、順次ご案内する予定です。
※詳細はMrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE(https://mrsgreenapple.com/ )にて発表いたします。すべて発表されるまで、「MAGICAL CODE」を大切に保管してください。
◯店舗
配布期間：2月18日(火)18:00〜5月31日(土)
※店舗毎に「MAGICAL CODE」配布数に限りがございますので、お早めにご予約ください。
▼対象店舗
・HMV 全店
・TOWER RECORDS全店
・TSUTAYA RECORDS ※一部店舗除く
◯オンラインショップ
予約期間：2月18日(火)18:00〜
※MAGICAL CODE付与方法、時期は各ショップによって異なります。詳しくは各ショップページ、または「MAGICAL CODE」配布時期一覧ページ(https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/#magicalcodelist )にてご確認ください。
▼対象店舗
・UNIVERSAL MUSIC STORE(二次先行に間に合うご予約は3月18日(火)23:59まで)
・MGA OFFICIAL STORE(日本国外在住者向け / for residents outside of Japan)(二次先行に間に合うご予約は3月17日(月)23:59まで)
・Amazon.co.jp(二次先行に間に合うご予約は3月17日(月)09:59まで)
・HMV&BOOKS online(二次先行に間に合うご予約は3月20日(木)23:59まで)
・@Loppi(LAWSON店内Loppi端末)(二次先行に間に合うご予約は3月22日(土)23:59まで)
・TOWER RECORDS ONLINE(二次先行に間に合うご予約は3月21日(金)17:59まで)
・楽天ブックス(二次先行に間に合うご予約は3月22日(土)23:59まで)
・セブンネットショッピング(二次先行に間に合うご予約は3月18日(火)23:59まで)
・Neowing/CDJAPAN(二次先行に間に合うご予約は3月19日(水)10:00まで)
※商品1点を前金にてご予約につき、「MAGICAL CODE」を1つ差し上げます。
※「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は対象店によって異なります。
・店舗：ご予約時に「MAGICAL CODE」を記載した用紙を差し上げます。
・オンラインショップ：「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は各ショップによって異なります。各オンラインショップの商品ページに記載されている内容をご確認ください。
■＜MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU＞
開催期間：2025年3月24日(月)〜4月6日(日)
※UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUのみ4月13日(日)まで
開催場所：東急プラザ表参道『オモカド』、東急プラザ原宿『ハラカド』、UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUほか原宿エリア
▼開催内容
・東急プラザ表参道『オモカド』＆東急プラザ原宿『ハラカド』エントランスジャック、コラボレーション
・ラッピングバスの走行 ※乗車することはできません
・POP-UP STORE
・竹下通りBGM
・デジタルスタンプラリー ※詳細は後日発表予定
・コラボメニュー ※詳細は後日発表予定
■『MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU POP-UP STORE』
▼UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU
期間：2025年3月24(月)〜2025年4月13日(日)
営業時間：11:00〜20:00 (最終入場19:30)
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-20-6 (JR山手線 原宿駅 竹下口 徒歩3分)
決済方法：現金・クレジットカード・電子マネー(VISA・Masters・American Express・Discover・Diners・JCB・交通IC・ID・QUICPay・PayPay・d払い・楽天ペイ・au PAY・メルペイ・WeChat Pay・Alipay+)
https://store-harajuku.universal-music.co.jp/
▼東急プラザ表参道『オモカド』5階 LOCUL内イベントスペース
期間：2025年3月24(月)〜2025年4月6日(日)
営業時間：11:00〜20:00 (最終入場19:30)
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4⁻30⁻3(千代田線・副都心線「明治神宮前」駅 出口5 徒歩1分)
決済方法：現金・クレジットカード・電子マネー (VISA・Masters・American Express・Discover・Diners・JCB・交通IC・ID・QUICPay・PayPay・d払い・楽天ペイ・au PAY・WeChat Pay・Alipay+)
https://www.tokyu-plaza.com/omokado/
※混雑緩和のため、事前予約制とさせていただきます。ご来店希望の方は、特設サイトより詳細をご覧ください。
また、＜MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU＞グッズは、オンライン先着販売、オンライン受注販売も予定
●購入個数制限
お一人様1会計につき各商品2点までご購入いただけます。
※下記商品は購入制限数が異なります。
・Tシャツなどサイズ展開がある商品はサイズ問わず2点まで
・MGA Special Photo Card Set “LANDMARK IN HARAJUKU”は17点まで
・LANDMARK IN HARAJUKU ガチャは11点まで
・販売状況によって購入制限個数は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
（問）ユニバーサル ミュージック クリエイティブ カスタマーサービス・センター：https://inquiriesform.jp/umc-contact
■＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞
open15:30 / start18:00 / 終演予定21:00
7月27日(日) 神奈川・山下ふ頭特設会場
open15:30 / start18:00 / 終演予定21:00
※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。
▼販売席種：
・Ringo Jamシート：20,000円(税込) 特典グッズ付(ファンクラブ会員限定)＋全来場者ノベルティ付
※Ringo Jamシートは「顔写真登録“あり”のチケット」での入場となり、事前に入場される皆さま(同行者含む)の顔写真登録が必要になります。
・指定席：14,800円(税込)全来場者ノベルティ付
・ファミリーシート(着席指定)：14,800円(税込) 全来場者ノベルティ付
https://mrsgreenapple.com/feature/anniversary_live
※OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」全会員＋CD予約購入者限定 2次先行 (＊年・月会員対象)
受付期間：2025年3月13日(木)18:00〜2025年3月23日(日)23:59
対象者：申込者・同行者のいずれも「MAGICAL CODE」を持っている、かつ「Ringo Jam」会員(年・月会員)であること
■デビュー10周年企画
10周年を記念して制作された新たなロゴを発表
▼MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO
10周年を記念して制作された新たなCONCEPT PHOTOを発表
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUM
デビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日(火)にリリース
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE〜FJORD〜
2025年7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭でミセス史上最大規模となる2日間10万⼈動員予定のライブを開催
▼MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK
全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION
秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、さまざまなアイテムを展示していく予定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA
2025年2月15日(土)、16日(日)に韓国での初単独公演「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」を「TIGER DOME(タイガードーム)」にて開催
▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM
初のドキュメンタリー映画の製作が決定
関連リンク
◆ベストアルバム『10』特設サイト
◆『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 特設サイト
◆＜MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU＞ 特設サイト
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルサイト
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルX
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルInstagram
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルTikTok
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルFacebook
◆Mrs. GREEN APPLE STORE オフィシャルONLINE SHOP
◆大森元貴 オフィシャルInstagram
◆若井滉斗 オフィシャルInstagram
◆藤澤涼架 オフィシャルInstagram