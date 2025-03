ハワイアンテイストのグルメバーガー&サンドウィッチレストラン「クア・アイナ」から、期間限定の新メニュー「桜香る いちごのパンケーキ」が登場。

ふわふわのパンケーキにフレッシュないちご、春を感じさせる淡いピンク色の桜ソースや、ちりばめるように削った桜チョコレート、さらに桜をかたどったチョコレートをトッピングした季節限定メニューです☆

クア・アイナ「桜香る いちごのパンケーキ」

価格:単品 1,400円(税込)/ドリンクセット 1,600円(税込)/ドリンク&フレンチフライセット 1,750円(税込)

販売期間:2025年3月19日(水)〜4月中旬予定

展開店舗:国内のクア・アイナ全店 ※赤レンガ店、苗場店を除く

「クア・アイナ」の期間限定新メニューとして「桜香る いちごのパンケーキがラインナップ。

春限定の新作「桜香る いちごのパンケーキ」には、ふわふわのパンケーキにフレッシュないちごが合わせてあります。

パンケーキには春を感じさせる淡いピンク色の桜ソース、ちりばめるように削った桜チョコレート、さらに桜をかたどったチョコレートをトッピング。

あたたかくてふわふわなパンケーキと、いちごと桜香るトッピングに添えられた、たっぷりの生クリームと冷たいバニラアイスをご一緒に味わえるスイーツです。

お好みに合わせ、メイプルシロップをかけて味わうのもおすすめです☆

春を感じさせる淡いピンク色の桜ソース、ちりばめるように削った桜チョコレート、桜をかたどったチョコレートをトッピングした”いちご”が主役のパンケーキ。

クア・アイナ「桜香る いちごのパンケーキ」は、2025年3月19日より販売開始です☆

※販売期間・価格は予告なく変更する場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 淡いピンク色のソースを使った春スイーツ!クア・アイナ「桜香る いちごのパンケーキ」 appeared first on Dtimes.