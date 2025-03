ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、映画『ウィキッド ふたりの魔女』の公開を記念した特別プログラム『ウィキッド・セレブレーション』を開催中!

今回は、エルファバとグリンダをイメージしたオリジナルフード「ウィキッド・チュリトス〜ピーナッツバター・フレーバー」を紹介していきます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ウィキッド・セレブレーション』ウィキッド・チュリトス〜ピーナッツバター・フレーバー

販売開始日:2025年3月7日(金)

価格:750円

販売店舗: ユニバーサル・モンスター・ライブ・ロックンロール・ショー前フードカート

2025年3月7日より全国ロードショーされる、音楽と魔法が彩る感動のエンターテインメント映画『ウィキッド ふたりの魔女』

名作小説「オズの魔法使い」で少女「ドロシー」がオズの国に迷い込む前に遡り、やがて世界に“悪い魔女”と“善い魔女”として語られることになる「エルファバ」と「グリンダ」の“始まり”を、圧倒的な世界観と驚異の映像美で紡ぐ興奮と感動のエンターテイメントです。

2025年3月7日全国ロードショー!映画『ウィキッド ふたりの魔女』 2025年3月7日全国ロードショー!映画『ウィキッド ふたりの魔女』 続きを見る

期間中、テーマカラーのグリーンとピンクで彩られたオリジナルのフードが登場!

「エルファバ」と「グリンダ」ふたりの魔女をイメージしたカラーリングのチュリトス。

これまでにない新感覚フレーバーのピーナッツバター味です。

『ウィキッド』のロゴと、緑&ピンクのデコレーションがかわいい!

販売店舗はユニバーサル・モンスター・ライブ・ロックンロール・ショー前フードカート。

かわいい看板と、

エルファバ&グリンダモチーフの什器が目印です☆

『ウィキッド』カラーの期間限定フード!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで提供中の映画『ウィキッド ふたりの魔女』公開記念「ウィキッド・チュリトス〜ピーナッツバター・フレーバー」の紹介でした☆

映画『ウィキッド ふたりの魔女』の特別展示やグリーティング!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ウィキッド・セレブレーション』まとめ 映画『ウィキッド ふたりの魔女』の特別展示やグリーティング!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ウィキッド・セレブレーション』まとめ 続きを見る

HARRY POTTER and all related characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.

MINIONS TM & © 2025 Universal Studios.

© Nintendo

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

© Universal Studios. All Rights Reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】エルファバ&グリンダをイメージ!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ウィキッド・セレブレーション』ウィキッド・チュリトス appeared first on Dtimes.