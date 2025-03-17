¡Ú¼Â¿©¥ì¥Ý¡Û¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¡õ¥°¥ê¥ó¥À¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡ª¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥Á¥å¥ê¥È¥¹
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ëŽ¥¥¹¥¿¥¸¥ªŽ¥¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¥°¥ê¥ó¥À¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¡¼¥É¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥Á¥å¥ê¥È¥¹¡Á¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥¿¡¼¡¦¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥Á¥å¥ê¥È¥¹¡Á¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥¿¡¼¡¦¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯3·î7Æü¡Ê¶â¡Ë
²Á³Ê¡§750±ß
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§ ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥é¥¤¥Ö¡¦¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡¦¥·¥ç¡¼Á°¥Õ¡¼¥É¥«¡¼¥È
2025Ç¯3·î7Æü¤è¤êÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤µ¤ì¤ë¡¢²»³Ú¤ÈËâË¡¤¬ºÌ¤ë´¶Æ°¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù
Ì¾ºî¾®Àâ¡Ö¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤¡×¤Ç¾¯½÷¡Ö¥É¥í¥·¡¼¡×¤¬¥ª¥º¤Î¹ñ¤ËÌÂ¤¤¹þ¤àÁ°¤ËÁÌ¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ¤³¦¤Ë¡È°¤¤Ëâ½÷¡É¤È¡ÈÁ±¤¤Ëâ½÷¡É¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¡×¤È¡Ö¥°¥ê¥ó¥À¡×¤Î¡È»Ï¤Þ¤ê¡É¤ò¡¢°µÅÝÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¶Ã°Û¤Î±ÇÁüÈþ¤ÇËÂ¤°¶½Ê³¤È´¶Æ°¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤ò¸«¤ë
´ü´ÖÃæ¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥Ô¥ó¥¯¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Õ¡¼¥É¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¡×¤È¡Ö¥°¥ê¥ó¥À¡×¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥Á¥å¥ê¥È¥¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·´¶³Ð¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥¿¡¼Ì£¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù¤Î¥í¥´¤È¡¢ÎÐ¡õ¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ï¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥é¥¤¥Ö¡¦¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡¦¥·¥ç¡¼Á°¥Õ¡¼¥É¥«¡¼¥È¡£
¤«¤ï¤¤¤¤´ÇÈÄ¤È¡¢
¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¡õ¥°¥ê¥ó¥À¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î½º´ï¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡ù
¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù¥«¥é¡¼¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¡¼¥É¡ª
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÄó¶¡Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¸ø³«µÇ°¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥Á¥å¥ê¥È¥¹¡Á¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥¿¡¼¡¦¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
Â³¤¤ò¸«¤ë
HARRY POTTER and all related characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.
MINIONS TM & © 2025 Universal Studios.
© Nintendo
TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & © Universal Studios. All rights reserved.
© Universal Studios. All Rights Reserved.
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¡Ú¼Â¿©¥ì¥Ý¡Û¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¡õ¥°¥ê¥ó¥À¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡ª¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥Á¥å¥ê¥È¥¹ appeared first on Dtimes.