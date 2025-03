福島空港からは車で約20分とアクセス良好！HOTEL R9 The Yard 矢吹

デベロップは、福島県矢吹町にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 矢吹」を2025年4月24日(木)に開業予定です。

HOTEL R9 The Yard 矢吹

(ホテル アールナイン ザ ヤード ヤブキ)

施設場所 : 福島県西白河郡矢吹町北町189

オープン日 : 2025年4月24日(木)予定

予約受付開始日: 2025年4月17日(木)15:00予定

アクセス : 【お車】東北自動車道「矢吹IC」より車で約5分、

「鏡石スマートIC」より車で約10分、

福島空港・あぶくま南道路「矢吹中央IC」より車で約6分

【電車】JR東北本線「矢吹駅」より徒歩約15分、

タクシーで約3分

駐車場 : 普通車/軽自動車47台(無料)

敷地面積 : 2,948m2(891坪)

開業に先立ち、2025年3月25日(火)にレスキューホテルの出動に関し、矢吹町と災害協定を締結します。

開業に先立ち、2025年3月25日(火)にレスキューホテルの出動に関し、矢吹町と災害協定を締結します。

締結式終了後は、「HOTEL R9 The Yard 矢吹」にてオープン前施設見学会を開催します。

なお、このホテルは、「R9 HOTELS GROUP」では全国で114店舗目、そのうち「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては103店舗目の開業となります。

客室数 : 46室

客室構成 : ダブルルーム40室/ツインルーム3室/デラックスツインルーム3室

<ダブルルーム>定員:2名 広さ:13m2

1名 6,200円/泊〜 2名 8,700円/泊〜

<ツインルーム>定員:2名 広さ:13m2

1名 6,200円/泊〜 2名 9,700円/泊〜

<デラックスツインルーム>定員:4名 広さ:24m2

1名 10,400円/泊〜 2名 18,800円/泊〜

3名 21,900円/泊〜 4名 24,800円/泊〜

客室(ダブルルーム)

客室(ユニットバス)

【ホテル概要および福島県矢吹町との災害協定締結について】

東北地方で初出店となる「HOTEL R9 The Yard 矢吹」は、東北自動車道「矢吹IC」より車で約5分の国道4号沿いに所在します。

「赤沢工業団地」からは車で約6分の距離にあり、周辺には多くの企業が点在しているため、出張などビジネス利用に最適です。

さらに、福島空港からは車で約20分とアクセスが良く、飛行機を利用される方にも便利です。

徒歩圏内にはスーパーマーケットやコンビニエンスストアがあるため、長期滞在の際にも快適に過ごせます。

デベロップでは、防災機能を担うホテルとしての特性を活かし、災害に強いまちづくりに寄与するため、自治体との連携強化を図ることを目的とした災害協定の締結を推進しています。

今回の矢吹町との締結により、災害など有事の際には「レスキューホテル」として客室を矢吹町へ提供することが可能となります。

