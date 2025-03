まるでぬいぐるみ♡ポチャッコとのコラボアイテムが｢シューラルー｣に登場

アルカスインターナショナルが展開する、レディースファッションブランド「SHOO・LA・RUE(シューラルー)」では、サンリオの人気キャラクター・ポチャッコとのコラボアイテムを、2025年3月17日(月)より、公式オンラインストアおよび一部店舗にて発売いたしております。キュートなイヌの男のコ「ポチャッコ」とのコラボアイテムが登場!ぜひこの機会にチェックしてみてください。

ポチャッコとのコラボアイテムを発売

サンリオの人気キャラクター・ポチャッコとのコラボアイテムが、プチプラなトレンドアイテムを展開している「SHOO・LA・RUE(シューラルー)」から発売されています。

おっちょこちょいで好奇心旺盛、キュートなイヌの男のコ「ポチャッコ」をデザインした、ふんわりモコモコのトートバッグや、総柄がキュートなポーチなどを展開。

贈り物や自分へのご褒美にもおすすめなので、ぜひこの機会にポチャッコとのコラボアイテムを手に取ってみてください。

コラボアイテムの詳細

耳付きトートバッグ(左)/耳付きポーチ(右)

左 価格:3,490円(税込)/右 価格:2,490円(税込)

ミニトートバッグ

価格:2,990円(税込)

ポーチ

価格:1,990円(税込)

タオルハンカチ

価格:1,490円(税込)

バッグチャーム

価格:1,490円(税込)

フワフワのぬいぐるみのような手触りが魅力的な、ポチャッコのお顔を表現したバッグとポーチが登場。

ミニトートバッグとポーチは、どちらも総柄デザインがキュートですね。色を合わせておそろいにしたくなるかわいさです。

プレゼントにもピッタリのタオルハンカや、ぷっくりとした立体的なフォルムがかわいいバッグチャームも必見!

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656267

ポチャッコとのコラボアイテムを手に取ってみて

シューラルーから発売された、サンリオの人気キャラクター・ポチャッコとのコラボアイテムをご紹介しました。

ポチャッコのお顔を表現したバッグやポーチのほかに、総柄デザインのトートバッグや、キュートなバッグチャームも登場。

持っているだけで気分が高まるような、かわいいアイテムが登場しています。贈り物や自分へのご褒美にもおすすめなので、ぜひこの機会に試してみてはいかがでしょうか。