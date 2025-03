6人組アイドルグループ「超ときめき宣伝部」が17日、都内で住友生命保険新WEB CM記者発表会に出席した。

投資未経験の若年層を応援する新たな保険「Chakin(チャキン)」の新CMで、「Chakin宣伝部員」として、同商品を宣伝する。住友生命公式YouTubeと公式Xで公開する。

撮影は同社オフィスで行われ、出社シーンや会議シーンなど、6人が職員として奮闘する姿を描く。

辻野かなみ(25)は「オフィスでアイドル衣装!? とビックリしたけど、CM撮影ならではで楽しかった」と振り返り、菅田愛貴(20)は「私も大人の仲間入りできた気分になれて、とても楽しかったです」と笑顔で語った。

新たな生活を迎える新社会人や学生に向け、小泉遥香(24)は「新しいことに挑戦する時は、自分を大事にして頑張ってほしい」とメッセージを送った。

続けて「私が知っているアイドルグループで、前向きになれる歌詞がたくさん入っている曲がある『超ときめき宣伝部』ってアイドルグループがいて、そのアイドルグループの曲を聞くとすごく勇気をもらえます」とにっこり。

「『トゥモロー最強説!!』と『Springood!』とか『We Can Do It Now!』とか、新生活にぴったりな曲がたくさんあるので、息抜きにしてもらえたらと思います」と“宣伝”も欠かさなかった。

吉川ひより(23)は体調不良のため欠席。