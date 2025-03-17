¡Ö¸òºÝ¤Ï¸Î¿Í¤¬À®¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡×´Ú¹ñÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤¬¡Öº¬µò¤¬¤Ê¤¤¡×ËÝ¤·¤Æ¼çÄ¥¡¡YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¸Î¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤È15ºÐ¤«¤é¸òºÝà¾ÚµòáÉÕ¤Ç»ØÅ¦
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤¬¡¢Àè·î16Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤¬Ì¤À®Ç¯¤Î»þ¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Åö½é¡Ö¸òºÝÀâ¤ÏÁ´¤¯¤Îº¬µò¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤òËÝ¤·¡¢¡Ö¸òºÝ¤Ï¸Î¿Í¤¬À®¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¤³¤È¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¥´¡¼¥ë¥É¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï14Æü¡¢¸ø¼°À¼ÌÀ¤Ç¡Ö2¿Í¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥»¥í¥ó»á¤¬À®¿Í¸å¤Î2019Ç¯²Æ¤«¤é20Ç¯½©¤Þ¤Ç¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¥¥à¡¦¥»¥í¥ó»á¤¬Ì¤À®Ç¯¤À¤Ã¤¿»þ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖYouTube¡Ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥«¥í¥»¥í¸¦µæ½ê¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢19Ç¯¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¡£¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤¬·³Ì³Ãæ¤Ë¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿¼ê»æ¤Ï¡ÖÃÎ¿Í¤¿¤Á¤Ë·³¤Ç¤ÎÆü¾ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯½ñ¤¤¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ê»æ¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤ËÂÐ¤·¡Ö7²¯¥¦¥©¥ó¤òÊÖºÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö³ºÅöÈñÍÑ¤¬²ñ¼Ò¤ÎÂ»¼º¶â¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢¶ÈÌ³¾å²£ÎÎºá¤¬À®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ë¡Åª¼êÂ³¤¤ò½ç¼é¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£·î10Æü¡¢¥«¥í¥»¥í¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤Î°äÂ²¤È¤ÎÄÌÏÃ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤¬15ºÐ¤À¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤È6Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï13Æü¡¢¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤òÀµ¤·¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤¤¦¤ï¤µ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Íè½µ¡¢ÌÀ¤é¤«¤Êº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡×¤ÈÄÌÃÎ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´ÍýÅª°µÎÏ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Íâ14Æü¤ËÎ©¾ìÊ¸¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö1¿Í¤Î¿Í´Ö¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÌäÂê¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ËÂÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¶ìÄË¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡£¸Î¿Í¤Î»äÀ¸³è¤ò·¡¤êÊÖ¤·¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¹Ô°Ù¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê³ø»³¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥ßµ¼Ô¡Ë