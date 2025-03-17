¡Ö²È¤ÎÃæ¤«¤é²Ð¤È±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ç²ÐºÒ¡¡3¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß ¹âÎðÉ×ÉØ¤È60ÂåÂ©»Ò¤«¡¡¹âÃÎ¡¦¹âÃÎ»Ô
¤±¤µ¡¢¹âÃÎ»Ô¤Ç½»Âð¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÉ×ÉØ¤é¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹âÃÎ»Ô¤ÎÆ£¸¶Ô¢×¢¤µ¤ó¡Ê96¡Ë¤Î½»Âð¤Ç¡¢¤±¤µ8»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö¶á¤¯¤Î²È¤ÎÃæ¤«¤é²Ð¤È±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¶á½ê¤Î¿Í¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤ª¤è¤½25Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬È¾¾Æ¤·¡¢Æ£¸¶¤µ¤ó¤È¡¢85ºÐ¤ÎºÊ¡¢60Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶á½ê¤Î¿Í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë¤ÏÉ×ÉØ¤ÈÂ©»Ò¤Î3¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿60Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤Î¿È¸µ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤¬³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£