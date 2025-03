女性6人組「超ときめき宣伝部」が17日、都内で住友生命保険の新商品「Chakin」の新CM発表会に出席した。

CMでは“Chakin宣伝部”として、同社の新入職員を演じる。撮影は同社のオフィスで行われたといい、菅田愛貴(20)は「私も大人の仲間入りできた気分になれて楽しかったです」と笑顔。辻野かなみ(25)は「同世代の方がスーツをバチッと決めてお仕事されている姿がかっこいいなと思った」と回想。その中で、同じ社会人として大いに刺激を受けたといい「今後もっともっと宣伝活動を頑張っていきたいと思いました」と意気込んだ。

新商品のテーマは「貯金以上、投資未満。」。坂井仁香(23)は「(貯金や投資は)今後のことを考えるとやっていかなきゃいけないなと思っていたんですけど、本当に難しいものだと思っていた」と告白。それでも、新商品「Chakin」の話を聞き「とても簡単だし、元本割れしないということを聞いて興味を持った」と明かし「これを機にもっと調べてみようかなと思います」と語った。

間もなく4月。新生活を控える多くの人に向け、小泉遥香(24)は「新しいことに挑戦するときは自分を大事にしているので、不安もあると思うんですけど、自分を大事にしてほしいなと思います」とアドバイス。続けて「凄い前向きになれる歌詞がたくさん入っている曲がある『超ときめき宣伝部』っていうアイドルグループがあるんですけど…」と、とぼけてみせると「『トゥモロー最強説!!』って曲とか、『We Can Do It Now!』とか新生活にぴったりな曲がたくさんあるので、息抜きとかに聴いてもらえたらいいんじゃないかなと思います」と呼びかけた。