ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、アメリカ公開以降、世界で早くも感動の渦を巻き起こしている2025年春大注目のユニバーサル映画『ウィキッド ふたりの魔女』の公開を記念した特別プログラム『ウィキッド・セレブレーション』を開催!

今回は、グリンダ&エルファバと会えるグリーティングを紹介していきます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/映画『ウィキッド ふたりの魔女』公開記念『ウィキッド・セレブレーション』グリーティング

開催期間:2025年3月7日(金)〜12月31日(水)

開催場所:「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」出口付近のショーウインドー前

1回あたりの開催時間:約25分 ※開催時間、開催回数は日によって異なります

2025年3月7日より全国ロードショーされている、音楽と魔法が彩る感動のエンターテインメント映画『ウィキッド ふたりの魔女』

名作小説「オズの魔法使い」で少女「ドロシー」がオズの国に迷い込む前に遡り、やがて世界に“悪い魔女”と“善い魔女”として語られることになる「エルファバ」と「グリンダ」の“始まり”を、圧倒的な世界観と驚異の映像美で紡ぐ興奮と感動のエンターテイメントです。

期間中、「エルファバ」と

「グリンダ」、

ふたりの魔女に実際に出会える、日本ではパークでしか体験できない「特別グリーティング」を開催。

映画から飛び出たようなふたりの魔女にふれあったり、

大切な人と一緒に今だけの記念写真を撮ったりと、

子どもから大人まで楽しめます。

大切な人たちと“みんなで一緒に”パークだけの特別な『ウィキッド』の世界に入り込み、映画で感じたその感動が、もう一度体験できます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催中の映画『ウィキッド ふたりの魔女』公開記念『ウィキッド・セレブレーション』

【#USJ】 『#ウィキッド 〜オズの魔女たち〜』

グリンダ&エルファバ グリーティング

グリーティング『ウィキッド 〜オズの魔女たち〜』の紹介でした☆

