多忙な現代人でも無理なく習慣化できる処方！Dr. MiCHAEL「サプリメント」

レイコップは、「For Your Better Quality of Life 〜人々の日常生活をより豊かに健康にする〜」をスローガンに、高齢化が進む現代社会において「スローエイジング」をサポートするウェルネスブランド「Dr. MiCHAEL」を発表し、サプリメントの販売開始します。

Dr. MiCHAEL「サプリメント」

■ブランドミッション

(1)最新の臨床データ・トレンドに基づいた商品開発

レイコップはこれまで、アレルギー疾患を予防し、日常生活を豊かにする機能を備えた家電製品を通じて、清潔で健康的な生活環境を提供してきました。

今回の新ブランドでは、医者である経験から臨床データ・健康トレンドに基づいて、人への効果が実証された成分を使用し、商品開発しています。

(2)日本人のライフスタイルに合わせた独自処方

多忙な現代人でも無理なく習慣化できる処方を考えました。

日本人の食事量を考慮し、成分配合量を決めているため、不足しがちな栄養素を効率的に補うことができます。

(3)スローエイジングサポート

健康に関する情報が溢れる中、何を選べば良いか迷う時代。

Dr. MiCHAELは、そのような混乱を解消し、最新の臨床エビデンスに基づいた最適な方針と処方で、あなたの持続可能で楽しい暮らしをサポートします。

■新商品の紹介

【オプティマムビタミン】

NAD+の前駆体であるNMNとヒアルロン酸を100mgずつリッチに配合。

22種類の必須ビタミン・ミネラルをバランスよく配合し、オーバードーズなしで健康を維持。

価格 :定期購入5,950円(税込)/単品購入7,000円(税込)

内容量:120粒入

【5種の植物性ヴィーガンプロテイン】

大豆・ヘンプ・ピー・玄米・ソラマメの 5種類の植物性プロテインを独自配合。

40歳を過ぎると減少するタンパク質を効率よく補い、健康的な体作りをサポート。

価格 :定期購入:5,525円(税込)/単品購入6,500円(税込)

内容量:600g入

【グラスフェッドコラーゲンペプチド】

牧草のみで育った牛由来のコラーゲンを贅沢に使用し、低分子ペプチド化。

18種類のアミノ酸を含み、肌・髪・骨の健康を内側からサポート。

価格 :定期購入4,675円(税込)/単品購入5,500円(税込)

内容量:300g入

【メモリーオメガ 3】

国内トップクラスの品質を誇る、国産DHA・EPAを100%使用。

クルミエキスも配合し、思考のクリアさと健康維持をサポート。

価格 :定期購入4,250円(税込)/単品購入5,000円(税込)

内容量:120粒入

【クレアチン】

厳選されたクレアチンモノハイドレートとベタインを配合し、運動パフォーマンス向上やトレーニング効果をサポート。

価格 :定期購入4,675円(税込)/単品購入5,500円(税込)

内容量:120粒入

【グッドナイト】

GABA、L-Serine、Lafuma を独自配合し、日々のストレス軽減と上質な休息をサポート。

価格 :定期購入3,400円(税込)/単品購入4,000円(税込)

内容量:30粒入

【リリーバー】

酢酸菌 GK-1、甜茶エキス、発酵黒じゃばらを配合し、季節の変わり目や日々のコンディション維持をサポート。

価格 :定期購入3,825円(税込)/単品購入4,500円(税込)

内容量:30粒入

