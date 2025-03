韓国・ソウルの美容医療をリードするプランエスクリニック(PLANS CLINIC)は、2025年3月〜4月ご来院の方限定で、話題の「ペッ注射」をお得に体験できる、春の痩身キャンペーンを開催します。

プランエスクリニック「春の痩身キャンペーン」

適用期間 :2025年3月1日〜4月30日

利用条件:初診・再診 どちらも対象

他イベントとの併用不可

韓国・ソウルの美容医療をリードするプランエスクリニック(PLANS CLINIC)は、2025年3月〜4月ご来院の方限定で、話題の「ペッ注射」をお得に体験できる、春の痩身キャンペーンを開催。

【選べる2つのプラン】

(1) 初めての方におすすめ!

・「ペッ注射」お試しパッケージ

・ペッ注射 2部位+ダイエット薬(6週間分) 診療代込み

・特別価格:24.9万ウォン

(2) 短期集中でスリムを目指す方へ!

・高濃度「Highペッ注射」2部位以上施術で、ペッ注射“1部位”無料プレゼント!

〜ペッ注射とは?〜

■ 韓国特許取得!安心・安全な最新技術

「ペッ注射」は、韓国国内で特許を取得した独自技術を用いた施術です。

特許技術により、痩身美容において高い持続力と自然な仕上がりを実現し、患者様の理想の姿を一緒に目指します。

特許取得済みのため、韓国でのみ受けられる特別な施術です。

■ 日本からの予約・来院が急増中!

「ペッ注射」は、日本のお客様からも大変ご好評をいただいており、渡韓施術を目的とした予約が増えています。

韓国で美容医療を受ける際に気になる言語の壁や渡航の不安を解消するため、日本語対応の専任カウンセラー及び日本語通訳がサポートします。

■ こんな方におすすめ!

・韓国で最先端の美容施術を受けたい

・自然な仕上がりと持続力を重視したい

・韓国の特許技術で安心・安全な施術を受けたい

【クリニック概要】

クリニック名: プランエスクリニック(PLANS CLINIC)

診療時間 : 月〜金曜日 AM 10:30 - PM 08:00

土曜日 AM 10:30 - PM 04:00

* 祝日および日曜日休診

アクセス : ソウル市瑞草区江南大路419 PAGODA TOWER B2

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ペッ注射」をお得に体験!プランエスクリニック「春の痩身キャンペーン」 appeared first on Dtimes.