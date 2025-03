【ルック】シャネルが2025/26年秋冬 プレタポルテ コレクションを発表

シャネルは、3月11日午後10時(日本時間)に、2025/26年秋冬 プレタポルテ コレクションをショー形式で発表しました。Courtesy of CHANELクリエイション スタジオによるシャネル 2025/26 年秋冬 プレタポルテ コレクションは、夢のようなイリュージョンが繰り広げられる劇場かのごとく、大きさや長さ、バランスのスケールと戯れています。Courtesy of CHANEL舞台美術デザイナーのウィロ ペロンが手掛けたインスタレーションは、グラン パレのガラス屋根の下でダンスを踊り、空中に舞い上がります。巨大な黒いリボンを背景に繰り広げられる今回のコレクションは、一般的な先入観に疑問を投げかけ、ものごとの捉え方を変えるのです。

ブルー、ホワイト、ピンクのツイードのミニ ジャケットを合わせるのは、大胆なロング パンツ。くるぶしまで届くほど長いポプリンの大きなシャツや、ジュエルボタン付きのロング コート ドレスのように見える、ブレードの縁取りが印象的なツイードのブラック ジャケット、そしてジャケットの袖口まで覆うケープなどが登場します。ボウタイ、リボン、パール、花......今回のコレクションは、メゾンが最も大切にしてきたシグネチャーを再解釈しています。ブラウスやドレスの襟や袖口に咲き乱れ、ネックレスに華やかさを加え、まばゆいばかりの黒のダウン ジャケットとスウェット パンツのアンサンブルの足首をまでも飾るのは、あらゆるサイズのボウタイ。白の長いニットリボンは黒いセーターを包み込み、肩に大きな蝶結びをあしらい、ボリュームのあるリボンや透かし織りのリボンは、ドレスやカーディガン、セーターを際立たせます。一粒のパールのヒールや、おおぶりのパールネックレスのようなクロスボディーバッグ、そしてラインストーンでマキシマムに飾られたコスチューム ジュエリーなど、エスプリの効いたイリュージョンが、コレクション全体を包み込みます。トロンプルイユの効果を出すために、レイヤリングが重要な鍵になっています。ザクロ色のツイードのスリーピースを構成するのは、真っ赤なシルクの裏地が付いたマイクロジャケットとラップスカート、そしてフレアパンツ。ブロンズ色のチュニックと合わせたパンツには、スカートをレイヤリングし、ノースリーブのブルゾン風ジレに合わせるロングスリットスカートには、さらにミニスカートが重ねられています。コントラストとバランスの間で戯れるのは、黒や白のチュールからなる流れるようなフラウンス ケープで、シャンパン色や黒、そして白のツイードのスーツを引き立てます。エクリュのパンツのスーツに合わせるのは、黒いチュールのブラウスとスカート。エクリュのジャケット ドレスには、白いチュールのパフスリーブをあしらったロングシャツを組み合わせます。透け感が生み出すさまざまなシルエットがルックに動きを与えます。シフォンのジーンズ、ツイードのように見えるシルク、風になびくリボンモチーフのプリント、ボウタイをあしらった黒いオーガンザのフード付きパーカーに繊細さが散りばめられています。そして、ソックスアンクル ブーツや、靴の甲の部分に付けられたサテンのシャーリングからは、女性らしさが感じられます。花冠のような取り外し可能なラフカラーや、フェイクファーがあしらわれた黒いウールレースのトレンチコート、立体的な白い花びらのプラストロンを施した黒いセーターはコレクション全体に詩的なタッチを加えます。おとぎ話の世界を彷彿とさせる2025/26年秋冬 プレタポルテ コレクションは、メゾンのコードを崇高に表現しながら、卓越したイマジネーションの世界を呼び起こすのです。