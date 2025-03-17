Ž¢Æü´Ú´Ø·¸ºÆ¤Ó¸åÂà¡©Ž£´Ú¹ñÀ¯¶Éº®ÌÂ¤ÇÈ¿ÆüºÆÇ³¤â
¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
º£Ç¯¤ÏÆü´Ú´Ø·¸¤Î²þÁ±¤ò½Ë¤¦Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Îº®Íð¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Îº®Íð¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤Î¹ÔÊý¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤¬ºÇ¶á´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¡¢¼óÅÔ¤ÎÄÌ¤ê¤Ï½µËö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥Ç¥âÂâ¤Î·²¤ì¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÆ³¯¤µ¤ì¤¿Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¡Ê¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ç¯¶âÀ¸³è¼Ô¡Ë¤¬´Ú¹ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñ´ú¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤Ï¸Ø¤é¤·¤²¤ËÀÖ¤¤ÌîµåË¹¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Æ¥È¥é¥ó¥×±¿Æ°¤ò¿¿»÷¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤Î¤½¤Ð¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë¼ã¤¤¿Í¡¹¡Ê¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï½÷À¡Ë¤¬K-POP¤ò²Î¤¤¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ò»Ù»ý¤·¡¢²ü¸·Îá¤Ë¤è¤ë¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼Ì¤¿ë¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÃÆ³¯¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ú¹ñ·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Î·èÄê¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¤³¤¦¤·¤¿¿¼¤¤Ê¬Îö¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¹ñÀ¯Áªµó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤òÅý¼£¤Ç¤¤ëÀ¯ÉÜ¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶Ú¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
´Ú¹ñ¤Ï2¤Ä¤Î¶¼°Ò¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ï³ËÉðÁõ¤·¤¿ËÌÄ«Á¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤È¤Î·³»öÆ±ÌÁ¤ÈÃæ¹ñ¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦°ìÊý¤Ï¡¢Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê´í¸±¤Ç¤¢¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ò¼é¤ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤òÅ±Âà¤µ¤»¡¢ËÇ°×¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Ë¿¼¹ï¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÏÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ê¤Î¤«¡©
º£Ç¯¤Ï¡¢Æü´Ú¤Î¹ñ¸ò¼ùÎ©¾òÌóÄù·ë60¼þÇ¯¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·ÊÝ¼éÇÉ¤Î¥æ¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤ÆÃÆ³¯¤µ¤ì¡¢Åê¹ö¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢»ö¼Â¾å²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤¬ÃÆ³¯¤ò»Ù»ý¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Õú»á¤¬ÂçÅýÎÎ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢2¥«·î°ÊÆâ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÁªµó¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¯¼£²È¡¢ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ë¿ÊÊâÅª¤Ê¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤¬À¯¸¢¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Ì±¼çÅÞ¤ÏÕú»á¤ÎÆüËÜÀ¯ºö¤ò¿¼¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íû»á¸Ä¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤Îºá¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¡¹¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¸µÃóÆü´Ú¹ñÂç»È¤Ï¥½¥¦¥ë¤Ç»ä¤Ë¡¢¡ÖÍû»á¤Î²áµî¤ÎµÏ¿¡¢¤Ä¤Þ¤êÆü´Ú´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÈà¤Î¸«²ò¤ä¼çÄ¥¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢´Ø·¸¸åÂà¤Ï½½Ê¬¤ËÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÊÌ¤Î²ñÏÃ¤Ç¤Ï¡¢³°¸ò·Ð¸³¤¬Ä¹¤¤ÊÝ¼éÇÉ¤Î¸µ¹â´±¤¬¡¢Íû»á¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÈó¾ï¤ËÅ¨ÂÐÅª¡×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¡ÖÍûºßÌÀ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÝÄêÅª¤À¡£Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤è¤êÎ¨Ä¾¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤è¤êÈãÈ½Åª¤À¡×¡£
¤·¤«¤·¡¢Íû»á¤ÎÂ¦¶á¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤è¤ê¤â¤à¤·¤í¸½¼ÂÅª¤ÊÈà¤ÎÀ³Ê¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÆ±ÌÁ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸ºßÆÒ¡Ê¥à¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡ËÁ°À¯¸¢¤ÇÆü´Ú´Ø·¸¤Î·ÁÀ®¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤¿¸µ³°Ì³¾Ê¹â´±¤Îìä¸²¡Ê¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¤ÇÄ«¿©¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤éÉ®¼Ô¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÑÜÝ·Ã¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¯¥Í¡Ë¤È¸Î°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤Î´Ö¤Ç2015Ç¯¤Ë¹ç°Õ¤µ¤ì¤¿°Ö°ÂÉØ¹ç°Õ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÆü´Ú´Ö¤Ç¹ç°Õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Èìä»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ï2¤Ä¤ÎÎ¾Ã¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÎÃ¼¤Ç¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÏÅ¨¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¼°Ò´¶¤ò¶¦Í¤·¡¢¤È¤â¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤¦°ìÊý¤ÎÃ¼¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¼ã¼Ô¤Î¶µ°é¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤ÎÂ¦¤Ë¤Ï¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤¬¤¢¤ë¡£³°¸ò¤Ï¤³¤Î2¤Ä¤ÎÎ¾Ã¼¤Î´Ö¤Çµ¡Ç½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥È¥é¥ó¥×¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÊÑ²½¤¹¤ëÆü´Ú´Ø·¸
´Ú¹ñ¤ÎÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÅýÎÎ¼¹Ì³¼¼¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥×¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ÎÅÜ¤ê¤ËËþ¤Á¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¤Ë¤â¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿³ËÀïÎÏ¤ò³«È¯¤¹¤ëÉ¬Í×À¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤Ï¡¢Ä¹¤¤´ÖÄó¾§¤µ¤ì¤Æ¤¤¿±¦ÇÉ¤«¤é¿ÊÊâÅª¤Ê¿Ø±Ä¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¿Í¤Î´Ö¤Î¿·¤·¤¤¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö³ËÀøÉú¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÄ¹¤¤´ÖÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿´°Á´¤Ê³ËÇ³ÎÁ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£³ËÊ¬ÎöÀÊª¼Á¤ÎÈ÷Ãß¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢´Ú¹ñ¤Ï³ËÊ¼´ï¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òµÞÂ®¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
º£¤Î¤È¤³¤í¡¢´Ú¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ÏÀÐÇËÌÐ¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥óË¬Ìä¤ò¡¢´Ú¹ñ¤¬¸«½¬¤¦¤Ù¤¥â¥Ç¥ë¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°²ó¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¡¢¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÎÍûÅÞ¼ó¤Î³°¸òÀ¯ºöºÇ¹â¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤¿ò²À»Íì¡Ê¥¦¥£¡¦¥½¥ó¥é¥¯¡Ë»á¤Ï¡¢ÀÐÇË»á¤Î²ñÃÌ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤È¤Î²áµî¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë±è¤Ã¤ÆÆ±ÌÁ´Ø·¸¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÈóÂÐÎ©Åª¤Ê²ñÃÌ¤¬ºÇÁ±¤ÎË¾¤ß¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ë¤ÏÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£Î¾¼óÇ¾¤Î´Ö¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò»î¤ß¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×
´Ú¹ñ¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÇË»á¤¬Îò»ËÌäÂê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ãæ¹ñ¤äÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÎÉ¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÐÇË»á¤ÏÆüÃæ´Ú¤Î»°¹ñ´Ø·¸¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÃæ¹ñ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÀÐÇË»á¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯À¸¤±ä¤Ó¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥½¥¦¥ë¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¼çÆ³¤Î¥È¥é¥ó¥×¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤È¤ÎÀïÎ¬Åª´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤È¤¤¤¦ÏÃ¤µ¤¨¤¢¤ë¡£
È¿¥È¥é¥ó¥×Æ±ÌÁ¤ò·ëÀ®¤«
¥½¥¦¥ë¤Ç¡¢Åìµþ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÀÅ¤«¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î´ØÀÇ¤ÈËÇ°×ÀïÁè¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËCPTPP¡Ê´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÅªµÚ¤ÓÀè¿ÊÅª¤Ê¶¨Äê¡Ë¤Î³ÈÂç¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£´Ú¹ñ¤Î²ÃÌÁ¿½ÀÁ¤¬²ÃÂ®¤·¡¢EU¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤µ¤¨¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢È¿¥È¥é¥ó¥×Æ±ÌÁ¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ï»þ´ü¾°Áá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥½¥¦¥ë¤ÈÅìµþ¤ÎÀ¯ºöÎ©°Æ¼Ô¤¬¡Ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¡Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤Èò²»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥É¥¤¥Ä¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤òÂÇ¤Á½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¤ÎÈ¿±þ¤Ï¿µ½Å¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿µ½Å»ÑÀª¤Ï¡¢Àï¸å¤Î¹ñºÝ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹¶·â¤·Â³¤±¤ë¥È¥é¥ó¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê¥À¥Ë¥¨¥ëŽ¥¥¹¥Ê¥¤¥À¡¼ ¡§ ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¹Ö»Õ¡Ë