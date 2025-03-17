初招集は2人!! イタリア代表のドイツ2連戦メンバーが決定
イタリアサッカー連盟(FIGC)は14日、UEFAネーションズリーグ準々決勝のドイツ戦に臨むイタリア代表メンバーを発表した。
トリノのMFチェーザレ・カサデイとアタランタのDFマッテオ・ルッジェーリが初の代表入り。GKジャンルイジ・ドンナルンマやDFリッカルド・カラフィオーリといった常連組も順当に選出された。
イタリアは20日にホームで第1戦、23日にアウェーで第2戦を行う
▽GK
ジャンルイジ・ドンナルンマ(パリSG)
アレックス・メレト(ナポリ)
グリエルモ・ビカーリオ(トッテナム)
▽DF
アレッサンドロ・バストーニ(インテル)
マッテオ・ルッジェーリ(アタランタ)
ピエトロ・コムッツォ(フィオレンティーナ)
ジョバンニ・ディ・ロレンツォ(ナポリ)
アレッサンドロ・ボンジョルノ(ナポリ)
フェデリコ・ガッティ(ユベントス)
アンドレア・カンビアーゾ(ユベントス)
デスティニー・ウドジェ(トッテナム)
リッカルド・カラフィオーリ(アーセナル)
▽MF
ニコロ・ロベッラ(ラツィオ)
サムエレ・リッチ(トリノ)
チェーザレ・カサデイ(トリノ)
ダビデ・フラッテージ(インテル)
ニコロ・バレッラ(インテル)
サンドロ・トナーリ(ニューカッスル)
▽FW
マテオ・レテギ(アタランタ)
ダニエル・マルディーニ(アタランタ)
マッテオ・ポリターノ(ナポリ)
ジャコモ・ラスパドーリ(ナポリ)
マッティア・ザッカーニ(ラツィオ)
ロレンツォ・ルッカ(ウディネーゼ)
モイーズ・キーン(フィオレンティーナ)
トリノのMFチェーザレ・カサデイとアタランタのDFマッテオ・ルッジェーリが初の代表入り。GKジャンルイジ・ドンナルンマやDFリッカルド・カラフィオーリといった常連組も順当に選出された。
イタリアは20日にホームで第1戦、23日にアウェーで第2戦を行う
ジャンルイジ・ドンナルンマ(パリSG)
アレックス・メレト(ナポリ)
グリエルモ・ビカーリオ(トッテナム)
▽DF
アレッサンドロ・バストーニ(インテル)
マッテオ・ルッジェーリ(アタランタ)
ピエトロ・コムッツォ(フィオレンティーナ)
ジョバンニ・ディ・ロレンツォ(ナポリ)
アレッサンドロ・ボンジョルノ(ナポリ)
フェデリコ・ガッティ(ユベントス)
アンドレア・カンビアーゾ(ユベントス)
デスティニー・ウドジェ(トッテナム)
リッカルド・カラフィオーリ(アーセナル)
▽MF
ニコロ・ロベッラ(ラツィオ)
サムエレ・リッチ(トリノ)
チェーザレ・カサデイ(トリノ)
ダビデ・フラッテージ(インテル)
ニコロ・バレッラ(インテル)
サンドロ・トナーリ(ニューカッスル)
▽FW
マテオ・レテギ(アタランタ)
ダニエル・マルディーニ(アタランタ)
マッテオ・ポリターノ(ナポリ)
ジャコモ・ラスパドーリ(ナポリ)
マッティア・ザッカーニ(ラツィオ)
ロレンツォ・ルッカ(ウディネーゼ)
モイーズ・キーン(フィオレンティーナ)