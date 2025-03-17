　イタリアサッカー連盟(FIGC)は14日、UEFAネーションズリーグ準々決勝のドイツ戦に臨むイタリア代表メンバーを発表した。

　トリノのMFチェーザレ・カサデイとアタランタのDFマッテオ・ルッジェーリが初の代表入り。GKジャンルイジ・ドンナルンマやDFリッカルド・カラフィオーリといった常連組も順当に選出された。

　イタリアは20日にホームで第1戦、23日にアウェーで第2戦を行う

▽GK

ジャンルイジ・ドンナルンマ(パリSG)

アレックス・メレト(ナポリ)

グリエルモ・ビカーリオ(トッテナム)

▽DF

アレッサンドロ・バストーニ(インテル)

マッテオ・ルッジェーリ(アタランタ)

ピエトロ・コムッツォ(フィオレンティーナ)

ジョバンニ・ディ・ロレンツォ(ナポリ)

アレッサンドロ・ボンジョルノ(ナポリ)

フェデリコ・ガッティ(ユベントス)

アンドレア・カンビアーゾ(ユベントス)

デスティニー・ウドジェ(トッテナム)

リッカルド・カラフィオーリ(アーセナル)

▽MF

ニコロ・ロベッラ(ラツィオ)

サムエレ・リッチ(トリノ)

チェーザレ・カサデイ(トリノ)

ダビデ・フラッテージ(インテル)

ニコロ・バレッラ(インテル)

サンドロ・トナーリ(ニューカッスル)

▽FW

マテオ・レテギ(アタランタ)

ダニエル・マルディーニ(アタランタ)

マッテオ・ポリターノ(ナポリ)

ジャコモ・ラスパドーリ(ナポリ)

マッティア・ザッカーニ(ラツィオ)

ロレンツォ・ルッカ(ウディネーゼ)

モイーズ・キーン(フィオレンティーナ)