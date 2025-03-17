＜個人投資家の予想＞ 03月17日 13時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3858) ユビＡＩ 東証スタンダード
(7267) ホンダ 東証プライム
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(4588) オンコリス 東証グロース
(9983) ファストリ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7011) 三菱重 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(7692) Ｅインフィニ 東証スタンダード
(9401) ＴＢＳＨＤ 東証プライム
(3475) グッドコムＡ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3858) ユビＡＩ 東証スタンダード
(7267) ホンダ 東証プライム
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(4588) オンコリス 東証グロース
(9983) ファストリ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7011) 三菱重 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(7692) Ｅインフィニ 東証スタンダード
(9401) ＴＢＳＨＤ 東証プライム
(3475) グッドコムＡ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS