■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3858) ユビＡＩ　　　 東証スタンダード
(7267) ホンダ　　　　 東証プライム
(8894) レボリュー　　 東証スタンダード
(4588) オンコリス　　 東証グロース
(9983) ファストリ　　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7011) 三菱重　　　　 東証プライム
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード
(7692) Ｅインフィニ　 東証スタンダード
(9401) ＴＢＳＨＤ　　 東証プライム
(3475) グッドコムＡ　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS