PEANUTS 75周年記念ドローンショー Twinkling love with PEANUTS「DRONE SHOW JAPAN PRESENTS STARMIRAGEIN OSAKA TEMMABASHI」

【開催概要】

イベント名:PEANUTS 75周年記念ドローンショー Twinkling love with PEANUTS

「DRONE SHOW JAPAN PRESENTS STARMIRAGEIN OSAKA TEMMABASHI」

(ドローンショー・ジャパン・プレゼンツ・

スターミラージュ・イン・オオサカ・テンマンバシ)

日程 :2025年3月23日(日)、25日(火)、27日(木)、29日(土) 18:35〜

2025年3月24日(月)、26日(水)、28日(金)、30日(日) 20:05〜

※雨天・強風等により、実施時間の変更または中止、

コンテンツが変更になる可能性があります。

開催場所 :「川の駅はちけんや」周辺

(大阪市中央区北浜東1-2 川の駅はちけんや)

※京阪電車・OsakaMetro「天満橋」駅 17・18番出口から徒歩3分

観覧料 :無料

主催 :株式会社ドローンショー・ジャパン

後援 :大阪商工会議所

協力 :株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ/

特定非営利活動法人大阪水上安全協会/

一般社団法人大阪水都安全情報センター/

「八軒家浜」水辺のにぎわい創出事業事務局/

京阪ホールディングス株式会社/京阪建物株式会社(OMM)/

株式会社京阪流通システムズ/株式会社京阪ザ・ストア/

株式会社ホテル京阪/大阪水上バス株式会社 ※順不同

※株式会社ソニー・ミュージックソリューションズが、日本国内のPEANUTSのエージェントである株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツとライセンス契約を締結し実現します。

「PEANUTS(ピーナッツ)」の日本国内エージェントであるソニー・クリエイティブプロダクツは、2025年3月23日(日)から3月30日(日)までの8日間、「川の駅はちけんや」周辺でPEANUTSとして日本初のドローンショーの開催を発表。

PEANUTS 75周年記念ドローンショー「Twinkling love with PEANUTS」キービジュアル

このイベントは、PEANUTS コミック誕生75周年を記念して行われ、日本国内で初めてとなるPEANUTSのドローンショーです。

このイベントは同時期に開催される「DRONE SHOW JAPAN PRESENTS STARMIRAGE IN OSAKA TEMMABASHI(ドローンショー・ジャパン・プレゼンツ・スターミラージュ・イン・オオサカ・テンマンバシ)」の一環として実施され、「Twinkling love with PEANUTS」をテーマに、500機のドローンと最先端のテクノロジーを駆使して、夜空にスヌーピーと仲間たちのアートを描き出します。

また「川の駅はちけんや」では、ドローンショーの開催に合わせて3月23日(日)〜30日(日)の期間、本イベントの限定商品を含むPEANUTSのガチャが大集合したショップや、写真撮影ができるフォトスポット、スヌーピーとのグリーティングイベントが同時開催されます。

ご家族やご友人とともに、PEANUTSが彩る大阪の夜を楽しめます。

PEANUTS 75周年記念ドローンショー「TwinklinglovewithPEANUTS」イメージ(1)

【限定ガチャ】

ドローンショー開催期間中の2025年3月23日(日)〜30日(日)の間、川の駅はちけんやのステーション8にてPEANUTSのガチャが大集合します。

今回のドローンショーのモチーフにもなった空を飛ぶスヌーピーのイラストが入ったアイテムなど、ここでしか手に入らない限定商品も登場します。

キーチェーン

缶バッジ

【購入者特典】

期間中、川の駅はちけんやのステーション8にてPEANUTSのガチャを4回購入の方に、PEANUTS 75周年記念ドローンショーオリジナル手持ちバルーン(非売品)を1つプレゼントします。

夜空に浮かぶドローンショーと一緒に撮影するのにぴったりな、写真映えすること間違いなしの手持ちバルーンです。

※数量に限りがあるので、無くなり次第終了となります。

PEANUTS 75周年記念ドローンショーオリジナル手持ちバルーン

その他、ステーション8にはPEANUTSのフォトスポットが登場し、スヌーピーのグリーティングも予定しています。

詳細については公式サイトまたはSNSを確認してください。

【ステーション8概要】

所在地 :〒540-0031 大阪市中央区北浜東1-2 川の駅はちけんや

営業時間:9:30〜21:00

【「ピーナッツ」75周年について】

しあわせは…75年。

1950年、チャーリー・ブラウンやスヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングが初めて世の中に紹介されました。

以来75年、PEANUTSは世界的な現象となり、受賞歴のあるアニメーション・コンテンツ、ステージショーやライブ体験、注目のコラボレーション、リテールプログラムを世界中で展開しています。

芸術家、音楽家、哲学者、そしてファンは、70年以上にわたってチャールズ・シュルツ氏の創作にインスピレーションを受けてきました。

そして、人間の経験をとても美しく、かつシンプルに表してくれる、この愛すべきキャラクターたちに終わりはありません。

【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。

チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。

「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。

それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。

Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。

さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASAとスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。

このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査とSTEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

