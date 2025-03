崩れ知らずでさらさらマット肌をキープ！ハーバー研究所『薬用オイルコントロールベース(さっぱり)フロスティラベンダー』

ハーバー研究所は、シワ改善・美白※1を叶える化粧下地『薬用オイルコントロールベース(さっぱり)フロスティラベンダー』を、2025年5月22日(木)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売します。

ハーバー研究所『薬用オイルコントロールベース(さっぱり)フロスティラベンダー』

容量・価格:25mL 3,080円(税込)[SPF31/PA+++]

肌にピタッと密着して、さらさら美肌に整える定番の化粧下地『薬用オイルコントロールベース(さっぱり)』に数量限定で血色をプラスするピンクと、くすみを飛ばすブルーを併せ持つ「フロスティラベンダー」が登場。

色ムラを整え、明るく透明感※2のある肌に仕上げます。

有効成分「ナイアシンアミド」を配合し、メイクしながらシワ改善・美白※1ケアもできるさっぱりタイプの化粧下地です。

汗や皮脂に崩れず、日中もさらさらマットな肌をキープします。

<商品特長>

◎血色をプラスするピンクと、くすみを飛ばすブルーを併せ持つ「フロスティラベンダー」カラー。

みずみずしい感触で肌の色ムラを整え、明るく透明感※2のある肌に仕上げるさっぱりタイプの化粧下地です。

◎有効成分「ナイアシンアミド」をナノ化した、「スパークルナイアシン※3」を配合。

シワ改善・美白※1を叶えメイクするほど透明感とハリに満ちた肌に導きます。

◎うるおい成分スクワランの他、レモンバームエキス※4、モモ葉エキス※5などを配合。

皮脂を抑え、化粧くずれも防ぎます。

<使用方法>

適量を取り、額、両頬、鼻、あごの5ヶ所にのせてから顔全体に薄く伸ばします。

その後、お手持ちのファンデーションをお使いください。

※ぬりムラ、ぬり残しのない程度の量を使用ください。

※使用後はクレンジングで落としてください。

※なくなり次第終了となります。

≪無添加主義(R)から生まれたスキンケアメイク≫

ハーバーのメイク品は、天然の土や石を原料とし、デリケートな肌でも安心して使えるミネラルカラー(無機顔料)でつくられています。

美容液成分をたっぷり配合することでメイクアップを楽しみながら肌コンディションまで整えます。

「無添加主義(R)」から生まれたスキンケアメイク

販売名:薬用 オイルコントロールベース(さっぱり) FL02

※1 メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを予防

※2 メイクアップ効果による

※3 ナイアシンアミド:有効成分、水素添加大豆リン脂質:保湿成分、シュガースクワラン:保湿成分

※4 メリッサエキス(皮膚コンディショニング成分)

※5 皮膚コンディショニング成分

※6 防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素無添加

※7 無添加スキンケアメイクでは化粧下地(部分用化粧下地を除く)、ファンデーション、BBのみに配合

