歌手の中森明菜が、タワーレコードの「NO MUSIC, NO LIFE.」意見広告シリーズ最新版に初登場を果たす。今なお“表現力”や“存在感”がリスペクトされ続ける中森。デビュー43周年となる5月1日に、14年ぶりのライヴ・ステージの映像化となる『FANCLUB LIVE「ALDEA Bar at Tokyo 2024」』、自身初のトリビュート・アルバム &ベスト・アルバム 『中森明菜 Tribute Album“明響”』を同時リリースする。タワーレコードでは、これを記念し、「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターを制作。4月28日より全国のタワーレコード、TOWER RECORDS miniにて掲示する。■中森明菜メッセージ私たちの未来のために、私は音楽を信じる。思いやりを響かせ、世界をやさしさで満たそう。