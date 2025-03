中森明菜、タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスター初登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■対象作品購入でステッカー、抽選でポスターをプレゼント!

中森明菜が、タワーレコードの「NO MUSIC, NO LIFE.」意見広告シリーズ最新版に初登場する。

令和7年となった今も“表現力”や“存在感”がリスペクトされ続ける中森明菜。デビュー43周年となる5月1日に、14年ぶりのライブステージの映像化となる『FANCLUB LIVE「ALDEA Bar at Tokyo 2024」』 、そして中森明菜史上初のトリビュートアルバム&ベストアルバム 『中森明菜 Tribute Album “明響”』を同時リリースする。

タワーレコードではこれを記念し、「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターを制作。4月28日より全国のタワーレコード、TOWER RECORDS miniにて掲示される。

また、タワーレコード店頭ならびにタワーレコードオンラインにて、対象作品 『FANCLUB LIVE 「ALDEA Bar at Tokyo 2024」』の購入者に、スマホサイズステッカー(NO MUSIC, NO LIFE.絵柄)を先着で、さらに『FANCLUB LIVE「ALDEA Bar at Tokyo 2024」』『中森明菜 Tribute Album “明響”』いずれかを購入のうえ、応募者の中から抽選で20名に「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターをプレゼントする。

リリース情報

2025.05.01 ON SALE

Blu-ray&DVD『FANCLUB LIVE「ALDEA Bar at Tokyo 2024」』

2025.05.01 ON SALE

ALBUM『中森明菜 Tribute Album “明響”』

中森明菜 OFFICIAL SITE

https://akinanakamoriofficial.com/