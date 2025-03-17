ソフトバンクオンラインショップ、スプリングセールを開催
ソフトバンクは、ソフトバンクオンラインショップにおいて、機種代金が最大約69%割引となる「スプリングセール」を開催している。期間は3月28日10時まで。
期間中、ソフトバンクオンラインショップまたは「ワイモバイルからソフトバンクへののりかえ専用サイト」から対象機種を購入し、新規またはのりかえ（番号移行／MNP）でソフトバンクを契約すると、機種代金が割引になる。
たとえば、乗り換えの場合、「iPhone 16」や「Google Pixel 9 Pro」などが4万3992円割引されるほか、新規契約の場合、「iPad（第9世代）」が3万9240円割引で購入できる。乗り換えの場合 機種名 割引額 48回割賦の際の割引回数 iPhone 16 4万3992円 一括または24回割賦のみ iPhone 16 Pro 9888円 12回 ※48割賦のみ Google Pixel 9 Pro 4万3992円 一括または24回割賦のみ Google Pixel 9 Pro XL 4万3992円 一括または24回割賦のみ Google Pixel 9 Pro Fold（256GB） 6万480円 一括または24回割賦のみ AQUOS sense9 3万2808円 24回 Xperia 1 VI 2万7048円 12回 motorola edge 50s pro 2万1984円 一括または24回割賦のみ 新規契約の場合 機種名 割引額 48回割賦の際の割引回数 iPad（第9世代） 3万9240円 24回 iPad（第10世代） 2万3736円 24回 iPad mini（A17 Pro） 3万1464円 24回 Lenovo TAB7 2万3760円 一括のみ