日本のみならず、世界で活躍中のロックバンド・ONE OK ROCKと、CASIOが発売する腕時計『G-SHOCK』によるコラボモデルが4月10日に発売されることが17日、発表された。ONE OK ROCK結成20周年記念となるこのモデルは、ベースのRyotaが全面監修。ニューアルバム『DETOX』でもアートワークを手掛けたスウェーデン出身アーティスト・Emil ohlundのデザイン協力により、「桜」や「刀」などをモチーフにした日本文化の持つ優雅さと伝統を表現したモデルとなっている。

裏蓋には「ONE OK ROCK」のロゴも刻印され、Alan Schallerが今回のためにロンドンにて撮り下ろした写真をキービジュアルで使用しており、時計本体の世界観を再現した専用パッケージと合わせ、細部にまでこだわり仕上げたスペシャルコラボレーションモデルになっている。4月10日のCASIO公式オンラインストアでの発売に先行して、ONE OK ROCK会員限定サイト「PRIMAL FOOTMARK」にて、3月21日より会員限定先行販売も決定。CASIO公式オンラインストアでも3月27日正午より予約開始となる。価格は4万4000円。また、“ONE OK ROCK×G-SHOCK”のキービジュアル映像およびポスターが、東京・渋谷TOWER RECORDSビジョンに、きょう17日より期間限定で掲載される。なお『G-SHOCK』はこれまでにも、EMINEM、Gorillaz、B'z、布袋寅泰など人気アーティストとのコラボモデルをたびたび発表している。