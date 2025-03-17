INORAN、対バンツアー開催記念スペシャルトークセッション配信決定
INORANが個性溢れる6組のアーティストと競演する対バンツアー＜INORAN presents SONIC DIVE 2025＞。
キックオフを来月に控え、出演アーティストの中から、ASH DA HERO、The Ravens、DEZERTの3組のメンバーを招いての特別配信番組の放送が発表された。
番組には、ASH DA HEROからASHとSato、The RavensからKjとPABLO、DEZERTからMiyakoとSORAが出演。それぞれの個性が火花を散らす対バンツアーでは、一体どんなケミストリーが生まれるのか──ジャンルを越え、座談会形式で熱い音楽談義を交わすと共に、来るべき対バンツアーへ向けて語り合う。
さらに、INORAN BAR ニコニコチャンネル有料会員向けに、無料配信終了後、会員限定“オマケ”トークの配信も行われる予定だ。
番組情報
「INORAN presents SONIC DIVE 2025」スペシャル・トークセッション
[出演]
INORAN
ASH、Sato（ASH DA HERO）
Kj、PABLO（The Ravens）
Miyako、SORA（DEZERT）
[MC]
ジョー横溝
▼視聴ページ
niconico https://live.nicovideo.jp/watch/lv347249631
YouTube https://www.youtube.com/live/JJUHQeQbzYI
※INORAN BAR ニコニコチャンネル会員は、無料配信終了後の会員限定配信をご覧いただけます。
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