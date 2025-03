BIGLOBEは、旅行比較サイト・アプリ「BIGLOBE旅行」(注1)において2024年12月24日から2025年2月13日まで投票を受け付けていた「第16回 みんなで選ぶ 温泉大賞(R)」(以下 温泉大賞)の結果を発表しました。

BIGLOBE「第16回 みんなで選ぶ 温泉大賞(R)」

温泉番付[温泉地部門]

※別府温泉郷は8湯、箱根温泉郷は17湯をまとめて集計しています。

温泉地部門は、東の横綱は16年連続で草津温泉(群馬県)、西の横綱は9年連続で別府温泉郷(大分県)となりました。

どちらの温泉地も豊富な湯量を誇り、横綱にふさわしい温泉地です。

温泉番付[旅館・ホテル部門]

旅館・ホテル部門は、昨年に続き、東は鬼怒川温泉 あさや(栃木県)が、西は神戸みなと温泉 蓮(兵庫県)が横綱となりました。

今回初めて東の前頭に選出された草津温泉 草津舘(群馬県)は、家族経営の小さな旅館です。

「若乃湯」という自家源泉を持ち、草津温泉のシンボルである湯畑の目の前という好立地に位置しています。

旅館・ホテルのエリア毎に分けたランキングも各地域上位10件を結果発表ページで紹介しています。

各エリアの1位は以下の結果となりました。

エリア別ランキング[旅館・ホテル]

また、温泉大賞では「温泉地部門」「旅館・ホテル部門」の東西横綱のほか、「旅館・ホテル部門」の満足度ランキングとして「食事」「部屋」など、様々な視点から評価の高かった宿泊施設をそれぞれ上位10件紹介しています。

食事部門[旅館・ホテル]

食事部門では、金澤湯涌温泉 百楽荘が1位となりました。

2位には温泉番付で東の横綱にも選ばれた鬼怒川温泉 あさやが選ばれました。

<主なコメント>

・一番はお料理がとても見栄えも良く食欲をそそる見た目で味も絶品でした。

(金澤湯涌温泉 百楽荘)

・なんといってもバイキングのお料理の数がすごい!色んなホテルのバイキングを食べてきましたがここまでのバイキングは他にありません。

(鬼怒川温泉 あさや)

部屋部門[旅館・ホテル]

部屋部門では、北海道の十勝川モール温泉 清寂房が1位となりました。

全室源泉掛け流し露天風呂付きとなっていることが高評価につながりました。

<主なコメント>

・平屋なので、どの部屋になっても上の階の方を気にしなくて良いですし、お部屋の清潔感、お部屋のお風呂の広さ、全てのスタッフの方の対応の良さ、お食事も美味しく、ストレスなく過ごせました。

(十勝川モール温泉 清寂房)

・素晴らしい眺望と訓練されたスタッフのおもてなし、繊細な味付けの食事、ずっと浸かっていたい温泉。

非日常感を味わうなら最高のホテル。

(赤倉観光ホテル)

特設ページではこの他にも「お風呂・泉質」「サービス・おもてなし」「コストパフォーマンス」「清潔感」のランキングを紹介しています。

【第16回 みんなで選ぶ 温泉大賞(R)】

● 投票期間

2024年12月24日(火)10時 〜 2025年2月13日(木)15時

● 投票内容:今まで訪れた中で一番良かった温泉地、温泉宿、その宿の満足度に関しての投票を実施。

● 有効投票総数:10,860票

● 表彰部門

温泉番付 温泉地部門

温泉番付 旅館・ホテル部門

エリア別ランキング(国内を9つのエリアに分けてそれぞれの満足度の高かった宿泊施設)

満足度ランキング(食事、部屋などの満足度が高かった宿泊施設)

(注1)

※記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

※Android は Google LLCの商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 温泉地部門では草津が16年連続、別府が9年連続で東西の横綱に!BIGLOBE「第16回 みんなで選ぶ 温泉大賞(R)」 appeared first on Dtimes.